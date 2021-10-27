Чьи фото приносят клиенты пластическим хирургам

Звезды задают тренды и показывают, как можно жить. Поклонники за ними следят, обожают и ненавидят, подражают и хотят скопировать их стиль жизни и внешность вплоть до того, что решаются на пластику. «Рамблер» поговорил c пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном и выяснил, внешность каких звезд клиенты просят повторить чаще всего.

Тигран Алексанян признался, что в последние годы пациентки все реже приносят на консультацию к пластическому хирургу страницы из глянцевых журналов и все чаще – скриншоты из Инстаграм-аккаунтов известных блогеров.

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«С развитием соцсетей изменились массовые представления о красоте, на первый план вышли не голливудские актрисы и поп-певицы, а инста-модели и инфлюенсеры. За их аккаунтами следят миллионы подписчиков, и ожидаемо, что не только их стиль жизни, но и внешность становятся образцом для подражания»,

- прокомментировал специалист выбор клиентов. Рассказываем, о внешности каких звезд грезят девушки.

Нита Кузьмина

У девушки яркая, заметная внешность, которая привлекает внимание. Пропорции лица практически идеальны: у Ниты сделана качественная ринопластика, которая уравновесила все черты ее лица, сделала его гармоничным, выразительным, изящным. Хирург приподнял и сузил кончик носа, сделав его более пропорциональным для носогубного угла девушки. Удачная ринопластика не только меняет внешний вид носа, но и может сбалансировать все черты лица, скрыть другие визуальные несовершенства, например, крупный подбородок или массивные надбровные дуги.

@nita_kuzmina

Виктория Романец

Внешность Виктории часто становится примером для подражания, пациентки просят повторить ее черты лица. У Виктории сделано несколько операций, в том числе маммопластика и ринопластика. Грудь увеличена с помощью имплантатов, получилась красивая наполненная, округлая форма. Ринопластику девушке пришлось делать трижды: после травмы носа возникли проблемы с дыханием и костными структурами, для восстановления потребовалось несколько операций. Также был скорректирован внешний вид носа, хирург приподнял кончик носа и заузил спинку, что подчеркнуло изящные черты лица девушки и сделало ее внешность еще более выразительной.

@_viktoriya_romanets

Виктория Берникова

Еще одна девушка, чьи фото пациентки часто приносят на консультации, - это телеэксперт Виктория Берникова. Яркая внешность девушки стала еще более заметной после пластики. Эндопротезирование груди имплантатами сделало формы Виктории сексуальными и притягательными. Ринопластика сбалансировала черты лица: тонкий, изящный нос подчеркивает пухлые губы, выразительные глаза и правильные пропорции не только лица, но и тела девушки.

@bernikova_viktoria

Ким Кардашьян

Одна из самых популярных в мире женщин, Ким очень часто становится объектом для подражания. У Кардашьян сделано несколько операций, одна из них - крайне удачная ринопластика. Она избавила девушку от выраженного этнического носа, доставшегося ей вместе с армянскими корнями. Поэтому нос Ким очень часто просят повторить и россиянки с кавказскими кровями. Кроме того, у Кардашьян сделано скульптурирование лица филлерами и липофилингом - акцентированы скулы, подбородок, надбровные дуги. Нельзя забывать и о тренде на выразительные ягодицы, которые задала именно Ким, - эндопротезирование и липофилинг этой зоны именно с ее подачи стали безумно популярными во всем мире.

@kimkardashian

Меган Фокс

Актриса, ставшая звездой соцсетей, - за ее жизнью следят уже 17 миллионов подписчиков! У Меган сделано множество операций. Три ринопластики принесли девушке нос мечты - тонкий, изящный, с узкой спинкой и аккуратным кончиком. Операции по телу дали объемную грудь идеальной формы и фигуру мечты, скорее всего, тут не обошлось без липосакции и липоскульптурирования. Также у девушки подчеркнуты скулы и увеличены губы с помощью филлеров. Меган выглядит отлично, но в последнем интервью призналась, что страдает дисморфофобией - расстройством психики, при котором человек всегда недоволен своей внешностью. Это опасное состояние, которое может довести до злоупотребления пластикой, косметологией и прочим улучшайзингом, поэтому Меган стоит включить в свой график скорее визиты к психологу, чем к хирургу.