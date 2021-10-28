Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+14° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.18
Войти в почту

Как чернокожая плюс-сайз модель стала "Мисс Великобританией 2021"

Мира Маркина
1 час назад

В 2021 году титул "Мисс Великобритания" получили сразу три девушки. Одна из них — инструктор по зумбе, плюс-сайз модель и блогер Кэт Генри (Kat Henry). Она стала первой чернокожей женщиной больших размеров, которая одержала победу на конкурсе.

В 2021 году титул "Мисс Великобритания" получили сразу три девушки. Одна из них — инструктор по зумбе, плюс-сайз модель Кэт Генри.
1/7 В 2021 году титул "Мисс Великобритания" получили сразу три девушки. Одна из них — инструктор по зумбе, плюс-сайз модель Кэт Генри.
Фото: @kat_v_henry
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Она стала первой чернокожей женщиной больших размеров, которая одержала победу на конкурсе.
2/7 Она стала первой чернокожей женщиной больших размеров, которая одержала победу на конкурсе.
Фото: @kat_v_henry
По словам "Мисс Великобритании", ее победа — большой шаг в борьбе со стереотипами.
3/7 По словам "Мисс Великобритании", ее победа — большой шаг в борьбе со стереотипами.
Фото: @kat_v_henry
Кэт Генри 38 лет.
4/7 Кэт Генри 38 лет.
Фото: @kat_v_henry
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Она родилась на юго-востоке Лондона. Сейчас девушка живет в городе Окстед в английском графстве Суррей.
5/7 Она родилась на юго-востоке Лондона. Сейчас девушка живет в городе Окстед в английском графстве Суррей.
Фото: @kat_v_henry
Кэт ведет уроки зумбы и работает диджеем на местном радио Ridge.
6/7 Кэт ведет уроки зумбы и работает диджеем на местном радио Ridge.
Фото: @kat_v_henry
Еще победительница конкурса снимает видео о путешествиях, моде и красоте на своем YouTube-канале и ведет мероприятия.
7/7 Еще победительница конкурса снимает видео о путешествиях, моде и красоте на своем YouTube-канале и ведет мероприятия.
Фото: @kat_v_henry

"Мы сделали это! Мы вошли в историю. Я первая женщина больших размеров, получившая престижный титул "Мисс Великобритания". Я несу его не только для представителей разных тел, форм, размеров и способностей, но и для цветных людей, женщин азиатского происхождения", — написала Кэт Генри в своем Instagram-аккаунте.

По словам "Мисс Великобритании", ее победа — большой шаг в борьбе со стереотипами. Благодаря этому, большое количество людей сможет почувствовать себя "увиденными, услышанными, понятыми и достойными в мире, где так много давления":

"Для меня большая честь быть голосом невоспетых. Я никогда не перестану отстаивать равенство".

Кэт Генри 38 лет. Она родилась на юго-востоке Лондона. Сейчас девушка живет в городе Окстед в английском графстве Суррей. Кэт ведет уроки зумбы и работает диджеем на местном радио Ridge. Еще победительница конкурса снимает видео о путешествиях, моде и красоте на своем YouTube-канале и ведет мероприятия.

Фотографии "Мисс Великобритании 2021" — в галерее "Рамблера".

Красота,Фото,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители