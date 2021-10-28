Как чернокожая плюс-сайз модель стала "Мисс Великобританией 2021"

В 2021 году титул "Мисс Великобритания" получили сразу три девушки. Одна из них — инструктор по зумбе, плюс-сайз модель и блогер Кэт Генри (Kat Henry). Она стала первой чернокожей женщиной больших размеров, которая одержала победу на конкурсе.

1/7 В 2021 году титул "Мисс Великобритания" получили сразу три девушки. Одна из них — инструктор по зумбе, плюс-сайз модель Кэт Генри. Фото: @kat_v_henry Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Она стала первой чернокожей женщиной больших размеров, которая одержала победу на конкурсе. Фото: @kat_v_henry 3/7 По словам "Мисс Великобритании", ее победа — большой шаг в борьбе со стереотипами. Фото: @kat_v_henry 4/7 Кэт Генри 38 лет. Фото: @kat_v_henry Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Она родилась на юго-востоке Лондона. Сейчас девушка живет в городе Окстед в английском графстве Суррей. Фото: @kat_v_henry 6/7 Кэт ведет уроки зумбы и работает диджеем на местном радио Ridge. Фото: @kat_v_henry 7/7 Еще победительница конкурса снимает видео о путешествиях, моде и красоте на своем YouTube-канале и ведет мероприятия. Фото: @kat_v_henry

"Мы сделали это! Мы вошли в историю. Я первая женщина больших размеров, получившая престижный титул "Мисс Великобритания". Я несу его не только для представителей разных тел, форм, размеров и способностей, но и для цветных людей, женщин азиатского происхождения", — написала Кэт Генри в своем Instagram-аккаунте.

По словам "Мисс Великобритании", ее победа — большой шаг в борьбе со стереотипами. Благодаря этому, большое количество людей сможет почувствовать себя "увиденными, услышанными, понятыми и достойными в мире, где так много давления":

"Для меня большая честь быть голосом невоспетых. Я никогда не перестану отстаивать равенство".

Кэт Генри 38 лет. Она родилась на юго-востоке Лондона. Сейчас девушка живет в городе Окстед в английском графстве Суррей. Кэт ведет уроки зумбы и работает диджеем на местном радио Ridge. Еще победительница конкурса снимает видео о путешествиях, моде и красоте на своем YouTube-канале и ведет мероприятия.