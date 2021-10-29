Можно ли носить золото и серебро вместе

Говорят, что золото и серебро не носят вместе — мол, у металлов разная энергетика. Разбираемся, можно ли сочетать металлы без вреда для здоровья и стиля.

С точки зрения здоровья

Можно. Настоящие золото и серебро почти не реагируют друг на друга. Носить металлы вместе безопасно. Главное — чтобы у вас не было индивидуальной непереносимости одного или другого.

Комментирует Виктория Стахурлова, врач-дерматолог.

«Аксессуары из золота и серебра могут давать реакции индивидуальной непереносимости точно так же, как другие металлы, компоненты, вещества. Исключать их полностью не стоит».

С точки зрения стиля

Можно. Времена, когда сочетание металлов считалось «аляпистым», прошли. Серебро и золото вместе появлялось на показах модных домов Versace, Fendi, Dolce & Gabbana. Золотые и серебряные кольца на одной руке, золотая подвеска на серебряной цепочке — кто вам запретит носить то, что нравится?

Чтобы металлы сочетались наилучшим образом, соблюдайте несколько правил.

Единство стиля. Украшения в едином стиле дополняют друг друга, а не «спорят». Минималистичные серьги сочетаются с минималистичной цепочкой. Однако серьги с бриллиантами требуют либо подвески в том же стиле, либо идут без дополнений.

Украшения в едином стиле дополняют друг друга, а не «спорят». Минималистичные серьги сочетаются с минималистичной цепочкой. Однако серьги с бриллиантами требуют либо подвески в том же стиле, либо идут без дополнений. Единство цвета. Серебро почти всегда выглядит одинаково. У золота есть оттенки: белое, желтое, розовое. Сочетайте серебро только с одним оттенком золота, и образ будет выглядеть собранно.

Серебро почти всегда выглядит одинаково. У золота есть оттенки: белое, желтое, розовое. Сочетайте серебро только с одним оттенком золота, и образ будет выглядеть собранно. Яркий элемент. Отлично смотрится набор украшений из одного металла, в котором есть единственный яркий акцент из другого металла. Например, серебряные серьги, серебряные кольца, серебряная цепочка — но с ярко-золотой подвеской.

Можно ли золото хранить вместе с серебром