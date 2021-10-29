Можно ли носить золото и серебро вместе

Говорят, что золото и серебро не носят вместе — мол, у металлов разная энергетика. Разбираемся, можно ли сочетать металлы без вреда для здоровья и стиля.
Можно. Настоящие золото и серебро почти не реагируют друг на друга. Носить металлы вместе безопасно. Главное — чтобы у вас не было индивидуальной непереносимости одного или другого.
Комментирует Виктория Стахурлова, врач-дерматолог.
«Аксессуары из золота и серебра могут давать реакции индивидуальной непереносимости точно так же, как другие металлы, компоненты, вещества. Исключать их полностью не стоит».
Можно. Времена, когда сочетание металлов считалось «аляпистым», прошли. Серебро и золото вместе появлялось на показах модных домов Versace, Fendi, Dolce & Gabbana. Золотые и серебряные кольца на одной руке, золотая подвеска на серебряной цепочке — кто вам запретит носить то, что нравится?
Чтобы металлы сочетались наилучшим образом, соблюдайте несколько правил.
Можно, но нежелательно. Металлы имеют разную твердость и могут друг друга поцарапать, особенно если вы часто что-то достаете из шкатулки. Кроме того, если вы храните украшения в ванной, серебро из-за влажности может окисляться и оставлять зеленые пятна. Ювелиры советуют иметь для каждого аксессуара свой бархатный или тканевый мешочек.