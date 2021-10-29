Как выглядит вице-мисс Европа 2021

Анамария Бабау из Румынии заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Европа 2021", прошедшем в этом году в Бейруте. Что известно про девушку, ставшую вице-мисс, — в материале "Рамблера".

1/7 Анамария Бабау из Румынии заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Европа 2021", прошедшем в этом году в Бейруте. Фото: @misss.anamaria Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Анамарие 28 лет. Фото: @misss.anamaria 3/7 Она окончила Академию экономических исследований по специальности "Международные отношения" и получила степень магистра дипломатии. Фото: @misss.anamaria 4/7 Четыре года девушка работала в государственном управлении, будучи советником в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения. Фото: @misss.anamaria Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Параллельно она занималась модельным бизнесом, но в будущем планирует стать психологом. Фото: @misss.anamaria 6/7 До этого Анамария уже побеждала в конкурсах красоты. Она носит титул "Мисс Румыния 2021". Фото: @misss.anamaria 7/7 Сейчас девушка живет в Дубае. Фото: @misss.anamaria

Анамарие 28 лет. Она окончила Академию экономических исследований в Бухаресте по специальности "Международные отношения" и получила степень магистра дипломатии. Четыре года девушка работала в государственном управлении, будучи советником в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения. Параллельно она занималась модельным бизнесом, но в будущем планирует стать психологом.

"Я хочу показать, что женщина сегодня может быть и образованной, и красивой", — рассказала в одном из интервью вице-мисс.

До этого Анамария уже побеждала в конкурсах красоты. Она носит титул "Мисс Румыния 2021". Сейчас девушка живет в Дубае.