Как выглядит вице-мисс Европа 2021

Анамария Бабау из Румынии заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Европа 2021", прошедшем в этом году в Бейруте. Что известно про девушку, ставшую вице-мисс, — в материале "Рамблера".
Анамарие 28 лет. Она окончила Академию экономических исследований в Бухаресте по специальности "Международные отношения" и получила степень магистра дипломатии. Четыре года девушка работала в государственном управлении, будучи советником в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения. Параллельно она занималась модельным бизнесом, но в будущем планирует стать психологом.
"Я хочу показать, что женщина сегодня может быть и образованной, и красивой", — рассказала в одном из интервью вице-мисс.
До этого Анамария уже побеждала в конкурсах красоты. Она носит титул "Мисс Румыния 2021". Сейчас девушка живет в Дубае.
По ее словам, в этом году из-за пандемии коронавируса участницы проходили кастинг онлайн.