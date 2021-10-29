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Как выглядит вице-мисс Европа 2021

Мира Маркина
36 минут назад

Анамария Бабау из Румынии заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Европа 2021", прошедшем в этом году в Бейруте. Что известно про девушку, ставшую вице-мисс, — в материале "Рамблера".

Анамария Бабау из Румынии заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Европа 2021", прошедшем в этом году в Бейруте.
1/7 Анамария Бабау из Румынии заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Европа 2021", прошедшем в этом году в Бейруте.
Фото: @misss.anamaria
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Анамарие 28 лет.
2/7 Анамарие 28 лет.
Фото: @misss.anamaria
Она окончила Академию экономических исследований по специальности "Международные отношения" и получила степень магистра дипломатии.
3/7 Она окончила Академию экономических исследований по специальности "Международные отношения" и получила степень магистра дипломатии.
Фото: @misss.anamaria
Четыре года девушка работала в государственном управлении, будучи советником в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения.
4/7 Четыре года девушка работала в государственном управлении, будучи советником в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения.
Фото: @misss.anamaria
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Параллельно она занималась модельным бизнесом, но в будущем планирует стать психологом.
5/7 Параллельно она занималась модельным бизнесом, но в будущем планирует стать психологом.
Фото: @misss.anamaria
До этого Анамария уже побеждала в конкурсах красоты. Она носит титул "Мисс Румыния 2021".
6/7 До этого Анамария уже побеждала в конкурсах красоты. Она носит титул "Мисс Румыния 2021".
Фото: @misss.anamaria
Сейчас девушка живет в Дубае.
7/7 Сейчас девушка живет в Дубае.
Фото: @misss.anamaria

Анамарие 28 лет. Она окончила Академию экономических исследований в Бухаресте по специальности "Международные отношения" и получила степень магистра дипломатии. Четыре года девушка работала в государственном управлении, будучи советником в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения. Параллельно она занималась модельным бизнесом, но в будущем планирует стать психологом.

"Я хочу показать, что женщина сегодня может быть и образованной, и красивой", — рассказала в одном из интервью вице-мисс.

До этого Анамария уже побеждала в конкурсах красоты. Она носит титул "Мисс Румыния 2021". Сейчас девушка живет в Дубае.

По ее словам, в этом году из-за пандемии коронавируса участницы проходили кастинг онлайн.

Красота,Фото,Минздрав РФ,Минэкономразвития,
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