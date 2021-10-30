Правила домашнего ухода за лицом

Что может быть проще, чем применение домашней косметики, не правда ли? Купили, нанесли, результат налицо. Но не все так просто, как кажется. Для того чтобы действительно улучшить состояние кожи с помощью домашнего ухода, нужно соблюдать немало правил и знать принципы использования всего бьюти-арсенала, который хранится в вашей ванной комнате.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Лорита Отариевна Шадания, врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» (@sm_krasota), рассказала «Летидору», для чего нужно каждое уходовое средств и как их правильно применять.

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Очищающие средства

Если говорить о гелях, пенках, лосьонах, молочке, то для их смывания достаточно теплой воды. Нужно нанести очищающее средство на руки, помассировать влажное лицо и хорошо смыть теплой водой без мыла. Эти средства подбираются по состоянию кожи: для жирной хороши гели, для сухой — пенки, для чувствительной — молочко и т.д.

А вот мицеллярная вода — это особый случай. Она смывает только макияж, а потому после ее применения обязательно использование другого очищающего средства.

Мицеллярная вода не избавит от кожного сала и пыли, которая оседает на коже.

Смыть это все может только гель, пенка и прочие средства для умывания. То есть подготовка к уходу за кожей лица включает два этапа:

1) удаление макияжа мицеллярной водой;2) умывание очищающими средствами.

Тоники

Задача тоника — нейтрализации pH-баланса кожи, чтобы все дальнейшие средства ухода (сыворотки, кремы и т.д.), действовали более эффективно.

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Тоники наносятся утром и вечером, сразу после умывания, с помощью ватного диска. Протереть им нужно все лицо, кроме области вокруг глаз (особенно, если тоник очень концентрированный или спиртосодержащий).

Сыворотки

Сыворотки — средства с высокой концентрацией активных действующих веществ. Эти вещества могут использоваться и в кремах, но в сыворотках их содержание намного выше.В сыворотках увлажняющего действия чаще всего содержится гиалуроновая кислота, которая будет активно увлажнять кожу, в отбеливающих средствах — витамин С, в антивозрастных — пептиды.

Сыворотки можно применять ежедневно (а иногда даже нужно, если косметолог подобрал их для решения какой-либо проблемы с кожей). Обычно их используют утром и (или) вечером.

Если в сыворотке есть ретинол, то ее можно наносить только на ночь.

После сыворотки наносят крем.

Кремы

Количество кремов невероятно велико. Они бывают с увлажняющим действием, с питательным действием, себорегулирующие, которые не закупоривают поры и не образуют на коже липкий слой. Есть кремы с антивозрастным эффектом, содержащие в высокой концентрации вещества для разглаживания морщин. Есть миорелаксирующие кремы (помогают мышцам расслабиться и уменьшающие мимическую активность, которая приводит к образованию морщин). Кремы также могут быть осветляющими и выравнивающими тон кожи. Существуют средства, которые уплотняют стенки сосудов, чтобы уменьшить активность сосудистой реакции.

Важнейший момент в подборе крема — учет индивидуальных особенностей и задач, которые нужно решить.

Косметологи подбирают кремы по типу кожи, ее состоянию, возрасту, времени нанесения — есть дневные и ночные кремы. Наносить их следует тонким слоем на все лицо по массажным линиям до полного впитывания.

Но это все касается кремов для лица, а вот крема для кожи вокруг глаз — это совершенно другая история.

Кремы для лица нельзя наносить на область вокруг глаз.

Дело в том, что в них могут содержаться действующие вещества в высокой концентрации, что вызовет аллергическую реакцию. Потому что кожа вокруг глаз более тонкая, нежная, а потому — более чувствительная.

И наконец отдельная категория — кремы для зоны декольте и шеи. Они обычно коллаген-стимулирующие, так называемые бустер-кремы, которые восполняют запасы коллагена за счет накопительного эффекта. Таким образом можно избавиться от заломов и морщинок на шее и в области декольте. Наносить такие крема под глаза тем более нельзя! Словом, основное правило использования кремов — уместность и умеренность.

Маски

Масок для лица очень много, но в среднем косметологи рекомендуют проводить такую процедуру дома не чаще 1 раза в неделю. Остальные правила использования зависят от типа маски и от тех проблем, которые она призвана решать.

Например, используя противовоспалительные и себорегулирующие маски (они помогают контролировать выработку себума, кожного сала), важно тщательно следить за временем, не передерживать. Иначе она пересушит кожу.

Letidor.ru

Ряд производителей домашней уходовой косметики выпускают маски с экспресс-эффектом. Наверняка вы видели, как в рекламе обещают чудесное преображение из Золушки в принцессу за считанные минуты. Эти обещания — не пустой звук. Экспресс-маски могут улучшить внешний вид за свет изменения светопреломления, улучшения микроциркуляции в тканях, лимфодренирующего эффекта (это делают альгинатные маски).

Но маски «для выхода в свет» оказывают очень недолгий эффект.

А еще обещанное действие они оказывают не на всех — многое зависит от изначального состояния кожи.

Пилинги

Как и с предыдущими средствами, все зависит от типа кожи и выбранной марки средства, потому что у каждого пилинга есть свои правила применения, которые производитель указывает на упаковке или вкладыше с инструкцией.

Обычно, если кожа жирная, пористая, склонная к воспалениям, при которой как раз косметологи и подбирают активные домашние пилинги, то пользоваться ими можно раз в 1-2 недели. Если кожа чувствительная, сухая, обезвоженная — то раз в 2-3 недели. Время ношения пилинга может варьироваться от 3 до 15 минут.

Домашние пилинги отличаются от профессиональных, применяющихся в клиниках, меньшей концентрацией действующих веществ.