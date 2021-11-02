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6 ошибок в уходе за волосами

WomanHit.ruиещё 3
48 минут назад

Ежедневные процедуры могут оказаться губительными.

6 ошибок в уходе за волосами
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Сезон осень-зима — самая неприятная пора для волос. В это холодное время важно правильно ухаживать за своей шевелюрой. Но не все девушки знают, как сохранить красивые локоны в любое время года, избежать тусклости, сухости и сечения кончиков, WomanHit.ru рассказывает, какие процедуры не стоит проводить с волосами.

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Редкое мытье головы

Сухие шампуни — это экстренный метод по приданию волосам свежести. Мнение о том, что чем реже мыть голову, тем дольше волосы будут оставаться чистыми, — это миф. Если ваша кожа головы жирная, то мыть голову нужно каждый день. Специалисты утверждают, что недостаточное очищение приводит к забиванию фолликул и пор на голове. Из-за этого могут начать выпадать волосы, появится перхоть и зуд.

Неправильный выбор средств

Мало кто знает, но шампунь нужно подбирать по типу кожи головы, а кондиционер — по типу волос. Поэтому средства могут быть из разных линеек. Также важно покупать качественные средства: шампуни, которые имеют в своем составе кондиционирующие вещества, чтобы волосы были приятнее и мягче на ощупь.

Горячая вода

Шампуни, маски и кондиционеры ни в коем случае нельзя смывать под горячей водой. Кипяток запускает работу сальных желез, вследствие чего волосы будут загрязняться быстрее. Используйте теплую воду, она смягчит кожу головы и смоет нанесенные средства. Эксперты советуют в конце включить холодную воду, так как такой контраст улучшит кровообращение и придаст блеск шевелюре.

Сон с распущенными волосами

Если ваши волосы ниже плеч, то спать с распущенными волосами вредно. Это грозит заломами и спутавшимися прядями. Заплетайте на ночь нетугие косы или делайте ослабленные пучки. Утром ваши волосы будут выглядеть намного лучше.

Плохая расческа

Неправильно подобранная расческа и агрессивное ее применение нанесет вред, сравнимый с использованием утюжков. Это может привести к разрыву волокон. Начинать расчесываться нужно снизу, осторожно продвигаясь вверх. Расческу лучше покупать с мягкой щетиной, она будет меньше травмировать ваши локоны.

Отказ от головного убора

На морозе кровеносные сосуды головы сужаются, волосы начинают получать меньше питательных веществ. Перепад температуры после того, как мы зашли с холодной улицы в теплый дом, сделает волосы ломкими и безжизненными. Шапку нужно носить обязательно.

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