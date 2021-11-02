6 ошибок в уходе за волосами

Ежедневные процедуры могут оказаться губительными.

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Сезон осень-зима — самая неприятная пора для волос. В это холодное время важно правильно ухаживать за своей шевелюрой. Но не все девушки знают, как сохранить красивые локоны в любое время года, избежать тусклости, сухости и сечения кончиков, WomanHit.ru рассказывает, какие процедуры не стоит проводить с волосами.

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Редкое мытье головы

Сухие шампуни — это экстренный метод по приданию волосам свежести. Мнение о том, что чем реже мыть голову, тем дольше волосы будут оставаться чистыми, — это миф. Если ваша кожа головы жирная, то мыть голову нужно каждый день. Специалисты утверждают, что недостаточное очищение приводит к забиванию фолликул и пор на голове. Из-за этого могут начать выпадать волосы, появится перхоть и зуд.

Неправильный выбор средств

Мало кто знает, но шампунь нужно подбирать по типу кожи головы, а кондиционер — по типу волос. Поэтому средства могут быть из разных линеек. Также важно покупать качественные средства: шампуни, которые имеют в своем составе кондиционирующие вещества, чтобы волосы были приятнее и мягче на ощупь.

Горячая вода

Шампуни, маски и кондиционеры ни в коем случае нельзя смывать под горячей водой. Кипяток запускает работу сальных желез, вследствие чего волосы будут загрязняться быстрее. Используйте теплую воду, она смягчит кожу головы и смоет нанесенные средства. Эксперты советуют в конце включить холодную воду, так как такой контраст улучшит кровообращение и придаст блеск шевелюре.

Сон с распущенными волосами

Если ваши волосы ниже плеч, то спать с распущенными волосами вредно. Это грозит заломами и спутавшимися прядями. Заплетайте на ночь нетугие косы или делайте ослабленные пучки. Утром ваши волосы будут выглядеть намного лучше.

Плохая расческа

Неправильно подобранная расческа и агрессивное ее применение нанесет вред, сравнимый с использованием утюжков. Это может привести к разрыву волокон. Начинать расчесываться нужно снизу, осторожно продвигаясь вверх. Расческу лучше покупать с мягкой щетиной, она будет меньше травмировать ваши локоны.

Отказ от головного убора