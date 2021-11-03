3 способа сделать глаза больше с помощью макияжа

Вам понадобятся карандаш для глаз, немного теней и тушь. А как их правильно применить, рассказывает визажист Александр Санников.

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№ 1

Самый классический способ — темные смоки айс. Как базу можно использовать тени коричневых, баклажановых, синих или темно-серых цветов и затемнить их черными тенями или подводкой по линии роста ресниц — это нужно сделать обязательно. Прокрасить черным кайалом нужно и верхнюю, и нижнюю слизистые. Финальный штрих — завить ресницы керлером и густо прокрасить тушью. Как вариант можно использовать накладные ресницы или пучки — это создаст объем и еще больше распахнет взгляд.

Вопреки мнению, что черный карандаш на слизистой делает глаза визуально меньше, в ситуации темных смоки этот прием работает в обратную сторону. За счет того, что самый темный оттенок в макияже глаз находится у ресниц — черный на слизистой, на ресницах, им же прокрашена межресничка, а далее идет растушевка в другой цвет, — глаза визуально становятся больше.

№ 2

Этот способ для тех, кто предпочитает более светлую гамму в макияже. Прокрасьте слизистую нижнего века светлым кайалом. Карандаш может быть нежно-розовым, жемчужным, оттенка шампанского (подойдет даже с шиммером), главное — не белый. Последний в жизни выглядит слишком контрастно. Таким приемом вы будто увеличиваете площадь глазного яблока, и глаза кажутся больше.

№ 3