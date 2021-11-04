Нехватка сна влияет на походку, утверждают ученые

Не выспались? Вероятно, весь день будете спотыкаться. Бразильские и американские ученые доказали: количество сна и походка тесно связаны.

Фото: Кадр из фильма "Зомби по имени Шон" Кадр из фильма "Зомби по имени Шон"

Команда ученых из Массачусетского технологического института (США) и Университета Сан-Паулу (Бразилия) провела эксперимент, в котором участвовали студенты-добровольцы. В течение двух недель участники носили фитнес-браслет, который отслеживал количество сна и общую активность.

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В рамках эксперимента добровольцам предложили пройтись по беговой дорожке, скорость которой зависела от ритма метронома. Ученые незаметно повышали и понижали скорость, не сообщая об этом студентам, и отмечали, как часто те сбиваются с ритма и насколько успешно контролируют походку.

Те, кто перед тестированием всю ночь работали, хуже контролировали походку — по сравнению с теми, кто спал нормально.

«Мы обнаружили, что ошибки чаще встречались у людей с острым недосыпанием. Они сбивались с ритма, пропускали сигналы и в целом выступали хуже», — отмечает ведущий автор Артуро Форнер-Кордеро из Университета Сан-Пауло.

Выяснилось, что дополнительные часы сна на выходных улучшают походку и избавляют от неуклюжести. Те, кто отсыпался, справлялся с заданием лучше, чем те, кто предпочитал в выходные спать будничное количество часов.

Ранее считалось, что недостаток сна влияет на когнитивные способности, но не на автоматизированные действия, такие как ходьба. В 2013 году та же команда изучала влияние слуховых сигналов на шаг. Добровольцы, сами не осознавая, подстраивали ритм походки под стук метронома, который контролировали ученые.

«С научной точки зрения было непонятно, может ли недостаток сна влиять на почти автоматические действия, такие как ходьба. Результаты показывают, что походка не является автоматическим процессом и на нее может влиять лишение сна» — комментирует Хермано Кребс, главный научный сотрудник отдела машиностроения Массачусетского технологического института.