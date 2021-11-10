Анфиса Чехова годами обманывала россиян

Анфиса Чехова отлично похудела и изменилась буквально до неузнаваемости. Звезда утратила былые формы и решила раскрыть узкой аудитории секреты своего похудения. В блоге Лены Миро теледиву уже причислили к рядам инстамарафонщиц. Сама Анфиса кается: она годами использовала фотошоп, чтобы улучшить свою фигуру.
Чехова заявила, что она была зависима от еды и общественного мнения. Фоторедакторы давали ей возможность все «лишнее» на фотографиях. Удачные ракурсы и коррекция снимков делали Чехову одной из самых желанных женщин России. Анфиса показала необработанные фотографии и оказалось, что у нее серьезные проблемы с лишним весом.
Телеведущая на снимках убирала живот, второй подбородок и уменьшала объем ног. Все и так знали, что она пользовалась фотошопом - большинство фотографий из отпуска были замыленными, а пупок Чеховой выглядел нечетким и расплывшимся. Интернет-пользователи призывали Анфису прекратить баловаться с фотокоррекцией, но та продолжала менять свое тело в специальных приложениях.
Чехова взяла себя в руки и готова делиться секретами идеальной фигуры. Она приглашает свою аудиторию пообщаться на марафоне. Там Чехова обещает рассказать нечто революционное. На самом деле, победа над лишними килограммами кроется в дефиците калорий и в увеличении активности. Если при таком положении вещей похудения не происходит, то нужно обращаться к врачу, а не к Анфисе Чеховой. Ожирение - плохо, но неправильный подход к похудению может усугубить ситуацию. Например, Лолите Милявской удается сбрасывать вес после похода к эндокринологу.