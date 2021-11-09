Пластический хирург рассказала, кому показана коррекция скул

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала «Вечерней Москве» о популярной у многих дам косметической процедуре — коррекции скул. Она отметила, что высокие скулы являются признаком молодого лица.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— С возрастом происходит птозирование тканей лица, в том числе и мышц. Кроме того, наблюдается лизис костной ткани: первой начинает страдать именно скуловая кость, которая уменьшается в объемах. Также лизису костной ткани подвержены орбита, углы нижней челюсти и подбородок. Соответственно скуловая зона у нас являются одним из возрастных маркеров. Поэтому коррекция скул — это не просто популярный тренд, в каком-то плане это необходимость. Без этой процедуры трудно представить себе комплексное омоложение лица, — сообщила специалист.

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Также она добавила, что коррекция скул применяется и в более молодом возрасте. У некоторых девушек можно наблюдать уплощение скуловой зоны. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются европеоиды. Это связано с генетическим строением лица и маленьким объемом тканей в данной области и достаточно плоской скуловой зоной, пояснила Байрамукова.

— Был период, когда филеры только набирали популярность, в том числе и коррекция скуловой зоны филерами, и существовал тренд на супервысокие и суперобъемные скулы. Часто это доходило до комичности, особенно, у женщин которые хотели помимо скуловой зоны скорректировать и овал лица. Для перемещения тканей требовались большие объемы препаратов, что приводило к созданию больших объемов на лице. Некоторые женщины настолько увлекались объемами, что становились похожими на забавные копии себя, — рассказала хирург.

Она рассказала, кому показана данная процедура.

— Коррекция скул показана женщинам зрелого возраста, у которых наблюдается птоз мягких тканей и лизис костей, а также молодым и среднего возраста девушкам, у которых наблюдается генетически плоская скуловая зона, — сообщила Байрамукова.

Хирург отметила, что на данный момент нет антитренда на коррекцию скуловой зоны. Процедура продолжает оставаться популярной. Но к ней стали предъявлять современные требования, касающиеся в первую очередь естественности.

— Объемы в скуловой зоне должны быть умеренными — во время коррекции необходимо учитывать пропорции лица, и то, что у представителей одних народностей скуловая зона выражена больше, а у других — меньше. Исходя из этого должно быть соответствие, поэтому не из каждой девушки получится вылепить Беллу Хадид — надо исходить из объективных факторов, — подчеркнула Байрамукова.

Эксперт считает, что высокие скулы еще долго будут в моде, потому что это признак лица, еще не подверженного гравитационному птозу.