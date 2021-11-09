Секрет косметологов: простая маска вместо ботокса

Рецепт эффективной маски, которая, как обещают, должна поработать с кожей не хуже, чем ботокс, опубликовала косметолог и диетолог Светлана Пивоварова.

Специалист рассказала, что после курса этой маски "кожа становится упругой и подтянутой, мелкие морщинки разглаживаются, а глубокие заполняются", причем эффект виден сразу после процедуры.

Состав маски:

3 ампулы экстракта алоэ;

1 белок яйца;

1 ст ложка крахмала.

Ингредиенты нужно перемешать и взбить до пены.

"Нанести сначала 1 слой, как только он начнёт подсыхать сразу наносим второй. Так можно нанести три слоя.

Маску держим 20 мин

Курс маски - 10 раз, 2-3 раза в неделю", — объясняет специалист.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о приготовлении маски.

Эффективность маски, как отмечает косметолог, кроется в ее составе:

"В крахмале содержатся два важных витамина молодости, витамин С и витамин В.

Витамин С регенерирует новые клетки, обладает антиоксидантным свойством. А витамин В стимулирует выработку коллагена.

Алоэ содержит антиоксиданты витамины С, Е, медь и магний, которые борются со свободными радикалами. Также алоэ глубоко регенерирует клетки кожи.

Белок содержит комплекс витаминов А, Е, В, D

Фолиевую кислоту, цинк, селен, йод и др.

Белок яйца делает кожу упругой и эластичной.".

Многие россиянки уже попробовали маску и остались довольны:

"Очень классная маска! Я такую уже делала курсом";

"Я сегодня сделала эту маску. Эффект потрясающий, с первого раза", — комментируют ролик в Сети.