Секрет косметологов: простая маска вместо ботокса

Рецепт эффективной маски, которая, как обещают, должна поработать с кожей не хуже, чем ботокс, опубликовала косметолог и диетолог Светлана Пивоварова.
Специалист рассказала, что после курса этой маски "кожа становится упругой и подтянутой, мелкие морщинки разглаживаются, а глубокие заполняются", причем эффект виден сразу после процедуры.
Состав маски:
3 ампулы экстракта алоэ;
1 белок яйца;
1 ст ложка крахмала.
Ингредиенты нужно перемешать и взбить до пены.
"Нанести сначала 1 слой, как только он начнёт подсыхать сразу наносим второй. Так можно нанести три слоя.
Маску держим 20 мин
Курс маски - 10 раз, 2-3 раза в неделю", — объясняет специалист.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о приготовлении маски.
Эффективность маски, как отмечает косметолог, кроется в ее составе:
"В крахмале содержатся два важных витамина молодости, витамин С и витамин В.
Витамин С регенерирует новые клетки, обладает антиоксидантным свойством. А витамин В стимулирует выработку коллагена.
Алоэ содержит антиоксиданты витамины С, Е, медь и магний, которые борются со свободными радикалами. Также алоэ глубоко регенерирует клетки кожи.
Белок содержит комплекс витаминов А, Е, В, D
Фолиевую кислоту, цинк, селен, йод и др.
Белок яйца делает кожу упругой и эластичной.".
Многие россиянки уже попробовали маску и остались довольны:
"Очень классная маска! Я такую уже делала курсом";
"Я сегодня сделала эту маску. Эффект потрясающий, с первого раза", — комментируют ролик в Сети.
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