Популярная диета оказалась вредной для организма

Ученые Университета Осло, Норвегия, выяснили, что средиземноморская диета может негативно влиять на репродуктивную функцию и иммунитет. Об этом сообщает New York Post.

Средиземноморская диета включает в себя много фруктов и овощей, цельнозерновые продукты, рыбу, оливковое масло и орехи. Доказано, что средиземноморская диета помогает при профилактике деменции, диабета, сердечных заболеваний и эректильной дисфункции. Во многих странах мира такой тип питания считают лучшим. Как полагают норвежские исследователи, средиземноморская диета может навредить здоровью из-за некачественно произведенных продуктов.

В покупных овощах и фруктах, по мнению ученых, содержится большое количество пестицидов и инсектицидов, которые ослабляют иммунную систему и замедляют рост и развитие детей.

Исследователи провели эксперимент: в течение недели участники питались в рамках привычной им западной диеты, где было относительно небольшое количество фруктов, овощей и вина. Затем группы перешли на средиземноморскую диету, сократив потребление мяса, молочных продуктов и насыщенных жиров.

В моче испытуемых обнаружили превышение более чем в три раза инсектицида и фосфорорганических соединений.

«Появляется все больше свидетельств того, что такие токсины могут ослабить нашу иммунную систему защиты и, возможно, нашу фертильность <...> Фрукты, овощи и цельнозерновые культуры, выращиваемые обычным способом, являются одними из основных источников загрязняющих веществ из окружающей среды <...> Поскольку средиземноморская диета основана на таких продуктах, те, кто их ест, получают в десять раз больше этих загрязняющих веществ».

Ученые предполагают, что вредные вещества влияют на гормоны в организме. Исследователи добавили, что полученные данные могут объяснить «меньшую подверженность избыточному весу и ожирению, метаболическому синдрому и раку» среди тех, кто ест продукты, выращенные органически.