"Американки не выглядят, как чирлидерши из кино"

Про американских девушек часто говорят, что они неопрятные, ходят в пижамах на улицах и могут не мыть голову неделями. "Рамблер" собрал мнения россиян, живущих в США, о сравнении внешности женщин в разных стран.

"В России самые красивые женщины", — вы наверняка не раз слышали эту фразу. Однако люди, живущие в других странах, говорят, что дело не в красоте, а в ухоженности.

Россияне, переехавшие в США, это подтверждают. Они говорят, что для них — нормально не мыть голову несколько дней, ходить с отросшим маникюром и даже приходить на занятия и на работу в пижаме, если нет строгого дресс-кода. Одна девушка, переехавшая в Америку, даже записала видео в TikTok, в котором рассказала о своем опыте. Девушка переехала и взяла с собой много красивых платьев, туфли и постоянно прихорашивалась перед выходом, а потом поняла, что сильно выделяется из толпы. Она отметила, что большинство женщин не переживают из-за своего внешнего вида.

"Надела на себя толстовку и поехала. Босоножки с носками — вообще тема. Грязные и немытые волосы американок и ужасные длинные зеленые ногти. Если вы думаете, что они выглядят как чирлидерши из кино, то вы ошибаетесь"

В другом видео девушка высмеяла то, как одеваются американские девушки. Она сняла видео с надписью: "Когда сказала, что идешь гулять с подружанями" и показала свои луки. Платья, кроп-топы, шорты и юбки не подходят для этого. Самым подходящим нарядом девушки в этой стране считают треники и толстовку.

Еще одна россиянка, переехавшая в Нью-Йорк, показала на видео реакцию американских мужчин на русских девушек. По ее словам, они могут быть шокированы чистой головой, маникюром, чистой одеждой и каблуками.

Слова девушек подтверждает портал "Наши в США". Сообщается, что одним из главных отличий россиянок от американок является их внешний вид. Они проще относятся к своему внешнему виду, вплоть до того, что могут пренебрегать правилами гигиены.

"А вот у жительниц США умеренность во внешности иногда перерастает в полное пренебрежение ею, а отросшие корни волос или старая мешковатая одежда действуют весьма отталкивающе для лиц противоположного пола"

Сами девушки из других стран соглашаются с подобными утверждениями, но не признают то, что в России женщины более ухожены. Они уверены, что у них просто больше времени на себя и сборы. Жительница Великобритании откровенно написала о том, какое впечатление на нее оказали россиянки и описала его так:

"Когда я только приехала в Россию, меня сразу поразило число красивых женщин в метро — одетых так, как будто они направляются на светский раут. Хотя вряд ли они могут туда направляться в 9 часов утра. Лакированные туфли на шпильках, полный макияж на всех лицах старше 14-ти, яркие наряды. Может, в этом вагоне метро все едут на свадьбу — строила я гипотезы"

При этом россиянки уверены, что в США девушки просто не зависят от мнения окружающих, поэтому могут позволить себе не мыть голову, не освежать маникюр и одеваться в треники и толстовки. Девушки признались, что даже завидуют такому образу жизни.