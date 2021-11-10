Как выглядят и живут победительницы «Топ-модель по-американски»

Нашумевшее американское телешоу «Топ-модель по-американски» впервые вышло в эфир в 2003 году. Всему миру было интересно наблюдать за тем, как подготавливают моделей, и какими качествами они должны обладать. О том как сложились судьбы и карьеры победительниц шоу «Топ-модель по-американски», мы расскажем в новом материале.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Адрианна Карри — 1 сезон

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Адрианна Карри стала победительницей шоу «Топ-модель по-американски». Это дало ей шанс в карьере. Девушку начали приглашать различные издания, в том числе Playboy. В 2005 году она попала в топ-100 самых сексуальных женщин мира по мнению журнала «Maxim». За все это время Адрианна Карри успела выйти замуж дважды. Первую свою свадьбу с актером Кристофером Найтом модель отпраздновала в готическом стиле, так как мечтала о черном свадебном платье. Уже через пять лет пара объявила о разводе. В 2017 году модель объявила о помолвке с актером Мэтью Роадом, с которым после свадьбы она уехала в национальный парк Глейшер в Монтане. Теперь модель ведет личным блог о здоровом образе жизни.

Йоанна Хаус — 2 сезон

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Победительница второго сезона «Топ-модель по-американски» Йоанна Хаус приложила много усилий, чтобы попасть в этот проект. Для этого она похудела на 27 килограмм. После этого шоу у Йоанны Хаус появилось много предложений по работе. Стоит отметить, что благодаря своему высшему образованию модель владеет в совершенстве японским и испанским языками. Модель сейчас замужем. У пары родилось трое сыновей: Лео, Аластер и Томас.

Ева Марсил — 3 сезон

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Ева Мерсил стала первой афроамериканкой, получившей титул победительницы шоу «Топ-модель по-американски». После окончания сезона у девушки началась карьера модели. Многие журналы предложили ей сняться на обложке. Модель также пригласили на съёмки клипов рэпера 50 Cent и Джейми Фокса. В 2013 году Ева Марсил снялась в клипе Jennifer Lopez - Live It Up. Кроме того, модель стала ведущей некоторых реалити-шоу и актрисой некоторых сериалов. Сейчас Ева Мерсин замужем за адвокатом Майклом Стерлингом. У пары родилось двое сыновей: Майкл Тодд и Маверик. Также модель воспитывает дочь Марли Рэй МакКолл от первого брака.

Наима Мора — 4 сезон

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Наима Мора работала официанткой, когда ее нашел агент шоу «Топ-модель по-американски» и предложил ей пойти на кастинг. Результат, который она показала в финале принес ей победу. Так и началась модельная карьера Наимы Моры. Многим известным журналам удалось заполучить столь талантливую модель. Кроме того, Наима Мора сильно увлеклась музыкой и стала членом группы Chewing Pics. Сейчас же она вокалистка группы Galaxy of Tar. О личной жизни модели ничего не известно, так что можно предположить, что она сейчас свободна.

Николь Линклеттер — 5 сезон

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После участия в шоу «Топ-модель по-американски» Николь Линклеттер вплотную занялась карьерой. Она участвовала в показах мод, была моделью для множества журналов, а также стала судьей в конкурсе «Мисс США» 2006 года. Модель сейчас замужем. Супруги воспитывают двоих детей: мальчика Тео и девочку Лив.

Дэниэлль Эванс — 6 сезон

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Модельная карьера Дэниэлль Эванс, как и у многих ее коллег, началась с шоу «Топ-модель по-американски». Судьи отметили ее талант и способность контролировать подиум, поэтому она стала победителем, получив возможность сняться в крупном журнале. Но на этом модель не попрощалась с телешоу. Девушка вернулась на съемки в следующих сезонах, где она помогала моделям с фотосессией и позировала с победительницей девятого сезона Лизой Джексон для журнала Seventeen. Кроме различным модельных проектов Дэниэлль Эванс появлялась в некоторых других телешоу. Также модель стала основателем своего личного бренда тильных головных уборов.

Кэриди Инглиш — 7 сезон

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Победительница 7 сезона шоу «Топ-модель по-американски» не всегда думала о карьере модели. До своей победы она работала фотографом и актрисой. Как и многим девушкам, вышедшим с шоу, ей повезло работать с глянцевыми журналами. Так, например, она стала официальным лицом солнцезащитных очков RayBan в 2013 году. Кроме того, модель продолжала пробовать себя в роли актрисы, сыграв в сериале «Сплетница» роль Клариссы. Также, Кэриди Инглиш была представителем Национального фонда псориаза. Девушка сама прошла через эту болезнь в подростковом возрасте и хотела помочь другим не чувствовать себя неполноценным и некрасивым. Сейчас модель воспитывает со своим супругом

Жаслин Гонсалес — 8 сезон

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Жаслин Гонсалес не с первого раза попала в топ-13 моделей в рамках шоу «Топ-модель по-американски». До восьмого сезона будущая модель пробовалась в седьмой, но судья не разглядели в ней ничего примечательного. Прорвавшись и победив в проекте, модель заглянула в пару последующих сезонов, где она помогала новым участницам с фотосессиями. Жаслин Гонсалес повезло работать в рамках известных глянцевых журналов и модельных проектов. Кроме того, модель пригласили в качестве члена жюри в конкурс «Мисс Малайзия» 2010 года. Сейчас модель встречается с Альфредом Маррокином, создателем компании по визуальному оформлению.

Салиша Стауэрс — 9 сезон

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Юная Салиша Стауэрс до проекта пробовала себя в качестве модели. Но именно участие и победа в шоу «Топ-модель по-американски» помогли ей стать знаменитой. Благодаря этому у модели появилось много сотрудничеств и проектов с модельными компаниями и глянцевыми журналами. Помимо модельной карьеры, Салише Стауэрс повезло принять участие в других телешоу, что она и продолжает делать до сих пор. На данный момент у модели нет возлюбленного, и она совершенно свободна.

Уитни Томпсон — 10 сезон

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Еще до шоу «Топ-модель по-американски» Уитни Томпсон работала на местном уровне во Флориде и три раза оказывалась на обложке журнала. Она стала первой моделью плюссайз, которая победила в проекте. Это позволило ей сразу после телешоу найти много заманчивых предложений от многих известных глянцевых журналов. Ей посчастливилось работать вместе с певицей Рианной в Covergirl. Кроме того, в 2009 году Уитни Томпсон запустила коллекцию ювелирных изделий и свечей под названием «Supermodel». Сейчас модель замужем и воспитывает вместе с супругом сына Уинстона.

МакКи Салливан — 11 сезон

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При участии в телешоу «Топ-модель по-американски», Бриттани Саливан столкнулась с тем, что у еще трех участниц были такие же имена. Поэтому она решила поменять его на свое прозвище МакКи, которое, в результате, закрепилось за ней. Благодаря своей красоте и мастерству МакКи Саливан стали звать во множество модельных проектов. Модель быстро стала популярна и любима среди публики. Кроме того, журнал People в 2009 году внес модель в список самых красивых людей мира. Сейчас МакКи Саливан находится в браке с бойцом ММА Сэмом Алви. У супругов родилось трое детей:

Тейона Андерсон — 12 сезон

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Тейона Андерсон тоже стала участницей телешоу «Топ-модель по-американски» и стала победительницей. Как и в большинстве случае, этот проект дал большой толчок для будущей модели. Среди проектов, в которых она участвовала попал Elite Model Management, который проходил как в Нью-Йорке, так и в Кейптауне, Южной Африке. Кроме того, Тейона Андерсон приняла участие в Южноафриканской неделе моды. Сейчас она воспитывает сына вместе со своим супругом Дуо Максвеллом.

Николь Фокс — 13 сезон

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Николь Фокс училась в Университет Колорадо на факультете студийного искусства, мечтая стать художником, журналистом и моделью. Участвовать в проекте ей посоветовал ее знакомый фотограф. Он верил, что она сможет прорваться. В результате, Николь Фокс стала победительницей проекта «Топ-модель по-американски». После телешоу модель начала быстро подниматься по карьерной лестнице. Также, она решила попробовать в кино, снявшись в нескольких фильмах.

Криста Уайт — 14 сезон

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Криста Уайт приняла участие в телешоу «Топ-модель по-американски» и победила остальных участниц. За все время проекта девушка не разу не попала в ситуацию, когда выбирают из двух участниц. Модель выиграла четыре награды. Судьи были уверены, что у Кристины Уайт будет много шансов на международную карьеру, и не прогадали. Криста Уайт добилась больших успехов. Сейчас она является директором модного журнала Deluxe Version и сама для него снимается.

Энн Уорд — 15 сезон

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Придя в телешоу «Топ-модель по-американски», Энн Уорд поразила всех своей осиной талией. Тайра Бэнкс тогда сказала: «В ней есть что-то, что мне очень нравится!». Уже тогда можно было понять, что девушка станет любимицей жюри. Став победителем 15 сезона, модель начала покорять публику. В 2011 году с Энн Уорд вышла обложка на Beauty In Vogue. Кроме того, Мэри Клэр включила ее в список 24 лучших участников шоу «Топ-модель по-американски», отметив, что она «сияла харизмой, не смотря на или, может, за счет своих особенностей». Помимо моделинга Энн Уорд любит рисовать и делиться своими рисунками в личном блоге.

Бриттани Клайн — 16 сезон

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19-летняя Бриттани Клайн в 2011 году была выбрана для участия в 16 сезоне телешоу «Топ-модель по-американски». После громкой победы модели ее ожидала съемка в Париже для разворота Vogue Italia и Beauty для Vogue. Но Бриттани Клайн решила резко завершить свою карьеру, пока она решает проблемы со здоровьем. В 2013 году она вернулась в модельный бизнес. Модель планирует работать в этой области. пока на нее есть спрос. Кроме того, Бриттани Клайн мечтает продвинуться на письменной основе и написать свои мемуары, детские книги о путешествии и поэзию. Со своим супругом она воспитывает маленького сына.

Лиза Д'Амато — 17 сезон

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Лиза Д'Амато начала свою карьеру фото-модели в 12 лет. Спустя еще 12 она становится участницей пятого сезона телешоу «Топ-модель по-американски», но вылетает на одном из этапов. Позже ей позволили снова попытать шанс в семнадцатом сезоне. В результате, она стала самой старшей победительницей. На тот момент Лизе Д'Амато было 30 лет. Помимо своего развития в моделинге она несколько раз попробовала себя в кино, снявшись в паре фильмов. Сейчас Лиза Д'Амато замужем за предпринимателем Адамом Фридманом. У пары родились двое сыновей: Даксель и Венеций.

Софи Самнер — 18 сезон

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Софи Самнер родом из Англии. Там она училась в школе-интернате Хедингтоне для девочек, где познакомилась с будущей актрисой Эммой Уотсон. В школе все высмеивал худобу Софи Самнер. Чтобы справиться с этим будущая модель какое-то время занималась хоккеем. Когда ее позвали на телешоу «Топ-модель по-британски». Но ей не удалось дойти до финала. Тем не менее, ей поступило предложение от такого же американского проекта, в котором она наконец-то победила. В дальнейшем она сильно развивалась в модельном бизнесе. Сейчас у модели нет парня, и она свободна.

Лора Джеймс — 19 сезон

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Лора Джеймс стала девятнадцатой победительницей телешоу «Топ-модель по-американски». Благодаря этому многие журналы приглашали ее на фотосессии для обложек. В 2013 году она снялась для проекта «Guess» и ди-джеем Tiësto. Как и ее коллеги она попробовала себя в киноиндустрии, снявшись в нескольких фильмах, телешоу и сериалах. Сейчас она встречается с актером Джоном Экером.

Джордан Миллер — 20 сезон

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На шоу модель запомнилась своей эффектной походкой и чувством стиля. После победы в «Топ-модель по-американски» Джордан получила контракт на моделирование с NEXT Model Management в Лос-Анджелесе, разворот в журнале Nylon и рекламную кампанию на сумму 100 000 долларов с Guess. В 2014 году Джордан Миллер появилась в итальянцем глянце и а обложке февральского номера журнала Cleo Malaysia, а также в редакционной статье для журнала August Man Малайзия. Позже модель появилась в видеоклипах на песни Fences «Sunburns», «Restless Heart» финской певицы Нилы.

Кит Карлос — 21 сезон

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Большую часть своей студенческой жизни будущая модель проводил на футбольном поле. После получения серьезной травмы Кит несколько недель был в депрессии, после которой решил сменить профессию и заняться модельным бизнесом. После успешного окончания шоу, где он занял первое место, Кит продолжил развиваться и снялся для нескольких журналов. Позже он решил углубиться в киноиндустрию и попробовать себя актером. Он также снялся в клипе Карди Би. У Кита растет сын, который уже принимал учатие в фотосессии с отцом.

Найл ДиМарко — 22 сезон

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Во втором сезоне, в котором участие принимали мужчины, победил Найл ДиМарко. У манекенщика есть одна особенность — он слабослышащий. В интервью перед шоу Найл сообщил: «Я родился в слабослышащей семье и всю свою жизнь состою в глухонемом сообществе. Для себя я абсолютно обычный человек, просто чертовски привлекательный». После победы в шоу модель решил сняться для издания Attitude, Nylon, Buzzfeed, The Washington Post и People и подписал контракт с модельным агентством Wilhelmina Models. Также он принял участие в шоу «Танцы со звёздами». В его личном блоге более миллиона подписчиков. Недавно Найл выпустил книгу, в которой рассказал о своей жизни.

Индия Гантс — 23 сезон

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В 2017 году начинающая модель стала победительницей 23-сезона шоу «Топ-модель по-американски». Судьи не раз говорили девушке, что ее внешность уникальным образом схожа с Джиджей Хадид. По итогу проекта она получила контракт с VH1, рекламу в журнале Paper и контракт на 100 000 долларов с Rimmel London cosmetics. После шоу Индия Ганта подписала два контракта с модельными агенствами: Major Model Management в Милане и Ford Models в Нью-Йорке. Модель также начала развиваться в музыкальной сфере. И теперь она пробует себя, как ди-джей. Кстати, у Индии более 900 миллионов просмотров в TikTok. Она успешно развивает блог и снимает развлекательные видео.

Кайла Колман — 24 сезон

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