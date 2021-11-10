Сейчас на ее Instagram подписано чуть больше трех тысяч пользователей. В блоге девушка рассказывает об изнанке конкурсов красоты, об этапах, которые проходят все участницы, а еще о распорядке дня во время международного соревнования.

Девушке 22 года, она учится в Башкирском государственно медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале. В 2020 году россиянка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан». Сейчас на ее Instagram подписано чуть больше трех тысяч пользователей. В блоге девушка рассказывает об изнанке конкурсов красоты, об этапах, которые проходят все участницы, а еще о распорядке дня во время международного соревнования. Альбина также принимает участие в коммерческих съемках и показах мод и путешествует по миру, летая в рабочие командировки.