Альбина Шайхлисламова из Башкирии победила на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции. Также девушка завоевала первое место в номинации «Мисс Зрительских симпатий» благодаря активной поддержке соотечественников.
Девушке 22 года, она учится в Башкирском государственно медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале. В 2020 году россиянка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан». Сейчас на ее Instagram подписано чуть больше трех тысяч пользователей. В блоге девушка рассказывает об изнанке конкурсов красоты, об этапах, которые проходят все участницы, а еще о распорядке дня во время международного соревнования. Альбина также принимает участие в коммерческих съемках и показах мод и путешествует по миру, летая в рабочие командировки.
Кстати, пользователи, которые отдали свой голос за Альбину, отметили, что девушка является однофамилицей мировой супермодели Ирины Шайхлисламовой, известной под псевдонимом Шейк. Звезда родилась в городе Еманжелинск, который находится в Челябинской области. Это не единственное совпадение, Альбина в Instagram взяла себе ник ну очень похожий на ник знаменитости. В социальной сети аккаунт начинающей модели записан, как @al__shayk. А вот для сравнения ник блога Ирины Шейк - @irinashayk.