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Россиянка с известной фамилией победила на международном конкурсе красоты

Мира Маркина
1 час назад

Альбина Шайхлисламова из Башкирии победила на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции. Также девушка завоевала первое место в номинации «Мисс Зрительских симпатий» благодаря активной поддержке соотечественников.

Альбина Шайхлисламова из Башкирии победила на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции.
1/7 Альбина Шайхлисламова из Башкирии победила на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции.
Фото: @al__shayk
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Девушка завоевала первое место и в номинации «Мисс Зрительских симпатий» благодаря активной поддержке соотечественников.
2/7 Девушка завоевала первое место и в номинации «Мисс Зрительских симпатий» благодаря активной поддержке соотечественников.
Фото: @al__shayk
Альбине 22 года, она учится в Башкирском государственно медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале.
3/7 Альбине 22 года, она учится в Башкирском государственно медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале.
Фото: @al__shayk
В 2020 году россиянка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан».
4/7 В 2020 году россиянка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан».
Фото: @al__shayk
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Сейчас на ее Instagram подписано чуть больше трех тысяч пользователей. В блоге девушка рассказывает об изнанке конкурсов красоты, об этапах, которые проходят все участницы, а еще о распорядке дня во время международного соревнования.
5/7 Сейчас на ее Instagram подписано чуть больше трех тысяч пользователей. В блоге девушка рассказывает об изнанке конкурсов красоты, об этапах, которые проходят все участницы, а еще о распорядке дня во время международного соревнования.
Фото: @al__shayk
Альбина также принимает участие в коммерческих съемках и показах мод и путешествует по миру, летая в рабочие командировки.
6/7 Альбина также принимает участие в коммерческих съемках и показах мод и путешествует по миру, летая в рабочие командировки.
Фото: @al__shayk
Кстати, пользователи, которые отдали свой голос за Альбину, отметили, что девушка является однофамилицей мировой супермодели Ирины Шайхлисламовой, известной под псевдонимом Шейк.
7/7  Кстати, пользователи, которые отдали свой голос за Альбину, отметили, что девушка является однофамилицей мировой супермодели Ирины Шайхлисламовой, известной под псевдонимом Шейк.
Фото: @al__shayk

Девушке 22 года, она учится в Башкирском государственно медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале. В 2020 году россиянка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан». Сейчас на ее Instagram подписано чуть больше трех тысяч пользователей. В блоге девушка рассказывает об изнанке конкурсов красоты, об этапах, которые проходят все участницы, а еще о распорядке дня во время международного соревнования. Альбина также принимает участие в коммерческих съемках и показах мод и путешествует по миру, летая в рабочие командировки.

Кстати, пользователи, которые отдали свой голос за Альбину, отметили, что девушка является однофамилицей мировой супермодели Ирины Шайхлисламовой, известной под псевдонимом Шейк. Звезда родилась в городе Еманжелинск, который находится в Челябинской области. Это не единственное совпадение, Альбина в Instagram взяла себе ник ну очень похожий на ник знаменитости. В социальной сети аккаунт начинающей модели записан, как @al__shayk. А вот для сравнения ник блога Ирины Шейк - @irinashayk.

Красота,Фото,Ирина Шейк,
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