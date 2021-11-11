Девушку прозвали неземным существом из-за необычного цвета глаз

«Свое первое видео я сняла в июле 2019 года ради шутки, потому что все мои друзья сидели в TikTok, и оно тут же набрало две тысячи лайков. Я была в шоке, поскольку его должны были увидеть только знакомые. Тогда я записала еще два ролика, и каждый собрал по 20 тысяч лайков», — поделилась воспоминаниями американка.