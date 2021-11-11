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Девушку прозвали неземным существом в сети из-за необычного цвета глаз

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Жительница США с альбинизмом типа 1А (заболевание, при котором наблюдается выраженная депигментация кожи, глаз и волос) прославилась в соцсетях из-за необычной внешности и цвета глаз. Историю девушки приводит Daily Mail.

Девушку прозвали неземным существом из-за необычного цвета глаз
Фото: @kenzi.strong@kenzi.strong

Благодаря сиреневому оттенку радужной оболочки и слабому зрению 19-летняя студентка Макензи Стронг (Mackenzie Strong) из Иллинойса обрела сотни тысяч поклонников в TikTok и прозвище неземного существа.

«Свое первое видео я сняла в июле 2019 года ради шутки, потому что все мои друзья сидели в TikTok, и оно тут же набрало две тысячи лайков. Я была в шоке, поскольку его должны были увидеть только знакомые. Тогда я записала еще два ролика, и каждый собрал по 20 тысяч лайков», — поделилась воспоминаниями американка.

В одном из постов Стронг крупным планом продемонстрировала свое лицо со словами: «И это моя проблема? У меня белые от природы волосы и фиолетовые глаза, я такая одна на 20 тысяч человек». Этот ролик стал вирусным и самым популярным в аккаунте студентки, набрав 12,5 миллиона просмотров.

По словам героини материала, подписчики часто радуют ее комплиментами в комментариях под постами, однако некоторые присылают оскорбительные сообщения в директ.

«Люди обвиняют меня во лжи по поводу альбинизма и слепоты. Но мне также пишут и альбиносы, которые заявляют, что я изменила их жизнь к лучшему. Это делает меня счастливой», — призналась она.

В феврале сообщалось об американской модели, которая сделала татуировку на глазах, несмотря на предостережения врачей. Девон Окелли решила изменить цвет глазного яблока на фиолетовый у мастера из Лос-Анджелеса. Специалист предупредила клиентку, что процедура может оказать негативное влияние на здоровье, в частности привести к головным болям или слепоте. Вопреки предостережениям, девушка согласилась на сеанс.

Красота,Необычные татуировки,
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