«Живот сдувается»: можно ли похудеть от ванн с морской солью

Существует масса способов быстрого похудения: от голодания до массажа, но большинство из них просто не будут работать, а некоторые и вовсе опасны для организма. Одним и популярных способов похудения является ванная с морской солью. Женщины делятся хвалебными отзывами о том, как тело буквально "сдувается" на следующий день после принятия таких процедур. Однако существует один подвох. "Рамблер" разобрался, действительно ли ванная с морской солью помогает похудеть.

Что нужно делать

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В горячей воде нужно растворить 350 грамм морской соли и вылить его в ванную. Вода при этом должна быть не ниже 37 градусов.

Перед тем, как принимать ванную, нужно нанести на тело скраб и смыть его. После этого нужно полежать в ванной на протяжении 10-20 минут.

В некоторых "рецептах" отмечается, что можно обойтись обычной солью. 500 граммов пищевой соли рекомендуют растворить в ванной.

Быстрое похудение объясняется тем, что соль выводит из организма лишнюю воду, а также помогает нормализовать обмен веществ, из-за чего человек начинает худеть. Также у ванн с солью есть и другие полезные свойства. Женщины отмечают, что они снимают отечность, избавляют от целлюлита и укрепляют ногти .

"Живот сдулся на следующий день"

Женщины и девушки делятся различными хвалебными отзывами на ванны с солью. Некоторые буквально называют результат "чудом", но отмечают, что у него есть подвох.

"И я вам скажу, эффект замечательный. На утро живот сдувается, как проткнутый шарик, область талии и бедер тает на полразмера, шаг становится легче и даже коленки при ходьбе как-то звонче стучат друг о дружку. Легкость в теле и голове, оптимизм в мыслях, работа работается быстро и продуктивно", — написала одна из девушек.

Однако позднее она дополнила свой отзыв и отметила, что такое состояние легкости сохраняется ровно сутки. На следующий день ее размеры вернулись вновь, но девушка отметила, что для полноты эффекта повторит свой эксперимент и посмотрит, изменится ли ее тело надолго.

Другая девушка тоже описала свои ощущения от принятия ванн с морской солью. Она уверена, что эта процедура помогла ей похудеть на 4 килограмма. Такой эффект она заметила после десяти раз.

"Этот метод мне подошел. Сделала 4 процедуры. Уже после первой ванны был заметен результат: ровно минус 1 кг, улучшилось общее состояние кожи. За 4 процедуры я потеряла 2 кг, за 10 процедур - 3 кг"

"Если честно результата никакого не ждала. И удивилась. За 2 недели потеряла 3 кг. При том, что я обжора еще та и спортом не занималась. Помимо потерянных килограммов приобрела гладкую кожу. Это просто супер. 3 кг ушли без всяких усилий, да и целлюлит пропал"

Чтобы понять, действительно ли ванны с морской солью — чудодейственное средство, "Рамблер" обратился к Александру Попову, тренеру-нутрициологу:

Для того, что бы похудеть, нужно запустить процесс липолиза (расщепление жировой клетки на триглецириды и жирные кислоты), чтобы произвести АТФ (аденозинтрифосфат —универсальное энергетическое вещество, которое нужно тратить как энергию и таким образом худеть). Увы, под действием солей в ванне, этого добиться невозможно. Процесса расщепления жировой клетки можно добиться с помощью физических нагрузок, сильного стресса (выделение гормонов адреналин, норадреналин, кортизол), сильном голоде, что является также сильным стрессом (не самый лучший способ похудения), сбалансированного питания, а также хирургическим путем (липосакция).

У здорового человека прирост жировой массы с возрастом составляет примерно 0,5 килограммов в год. Все остальное —вода, отечность. Например, если в пятницу человек весил 50 кг, в понедельник — 52. Повторюсь, речь идет о здоровом человеке без РПП — расстройств пищевого поведения, гормонального сбоя и других заболеваний.