Что стало с "девочкой-Барби" после популярности

Карьера Айры Браун началась, едва девочке исполнилось два года. Пухлощекую малышку с огромными голубыми глазами, пухлыми щечками и белокурыми локонами кто-то называл ангелом, а кто-то сравнивал с куклой Барби. Равнодушно смотреть на эту малышку было просто невозможно. Неудивительно, что вскоре ее фотографии появились в журналах и заполонили интернет. Девочку узнали буквально во всем мире.

1/8 Карьера Айры Брайн началась, едва девочке исполнилось два года. Пухлощекую малышку с огромными голубыми глазами, пухлыми щечками и белокурыми локонами кто-то называл ангелом, а кто-то сравнивал с куклой Барби. Фото: @airamarie09 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В возрасте трех лет Айра Браун стала самой высокооплачиваемой моделью-ребенком в мире, а ее популярность лишь набирала обороты. Гонорары девочке предлагали умопомрачительные: до 250 тысяч долларов за съемку. Фото: @airamarie09 3/8 Многие люди долгое время не могли поверить, что Айра действительно живой ребенок, принимая ее за куклу и отказываясь верить, что человек может обладать такой внешностью. Фото: @airamarie09 4/8 Малышка была от природы красива, но “кукольность” образу девочки активно добавляли ее родители. С ранних лет на лицо и тело Айры наносили массу косметики, малышка посещала солярий, носила цветные линзы, а белокурые локоны, которые с возрастом начали темнеть, пришлось периодически осветлять. Фото: @airamarie09 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Родителей Айры осуждали, что они просто наживаются на малышке, совершенно не заботясь о том, что подрывают ее здоровье и лишают детства, заставляя участвовать во всевозможных конкурсах и фотосессиях. В ответ родители Айры заявляли, что девочке самой все это очень нравится. Фото: @airamarie09 6/8 Но со временем популярность "девочки-ангела" начала угасать. Айра росла, ее внешность менялась, а вскоре и вовсе перестала быть кукольной. Она продолжала сниматься, принимать участие в фотосессиях, но былого восторга и ажиотажа ее внешность уже не вызывала. Фото: @airamarie09 7/8 Популярность Айры продолжалась около шести лет, после чего девочка-кукла превратилась в ребенка с вполне обычной, хотя и миловидной внешностью. Фото: @airamarie09 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Сейчас Айре Браун 12 лет, она, наконец, живет жизнью обычного подростка: ходит в школу, встречается с друзьями и вовсе не стремится походить на куклу, предпочитая показывать миру свою естественную красоту. Фото: @airamarie09

В модельное агентство маленькую Айру привела ее мама, которая была уверена, что кукольная внешность ее дочки точно заинтересует агентов. Так и произошло. Уже самая первая фотосессия Айры в образе куклы Барби получила многочисленные восторженные отклики. Предложения о сотрудничестве девочке-Барби поступали одно за другим, гонорары предлагали умопомрачительные: около 250 тысяч долларов за съемку. Уже через год Айра Браун стала самой высокооплачиваемой моделью-ребенком в мире, а ее популярность лишь набирала обороты.

Видео дня

Девочка участвовала во всевозможных конкурсах красоты, рекламировала детскую одежду, с ней регулярно проводили фотосессии. Кстати, многие люди долгое время не могли поверить, что Айра действительно живой ребенок, принимая ее за куклу и отказываясь верить, что человек может обладать такой внешностью.

Кстати, о внешности… Несомненно, малышка была от природы красива, но "кукольность" образу девочки активно добавляли ее родители. С самых ранних лет на лицо и тело Айры наносили массу косметики, малышка регулярно посещала солярий, носила цветные линзы, а белокурые локоны, которые с возрастом начали темнеть, пришлось периодически осветлять.

Это породило волну недовольства некоторых поклонников и просто наблюдающих за жизнью малышки. Родителей Айры осуждали, что они просто наживаются на малышке, совершенно не заботясь о том, что подрывают ее здоровье и лишают детства, заставляя участвовать во всевозможных конкурсах и фотосессиях. В ответ родители Айры заявляли, что девочке самой все это очень нравится.

Так или иначе имя Айры Браун в течение нескольких лет регулярно появлялось в заголовках, а ее фотографии видел, наверно, каждый.

Но со временем популярность "девочки-ангела" начала угасать. Айра росла, ее внешность менялась, а вскоре и вовсе перестала быть кукольной. Она продолжала сниматься, принимать участие в фотосессиях, но былого восторга и ажиотажа ее внешность уже не вызывала. В 2017 году Айра дебютировав как актриса, сыграв второстепенную роль в фильме Education in Love.

Популярность Айры продолжалась около шести лет, после чего девочка-кукла превратилась в ребенка с вполне обычной, хотя и миловидной внешностью.