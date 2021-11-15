«Я пока ещё в шоке! Даже не спала ещё толком! Я победила на международном, мировом конкурсе красоты, представляя Россию! И пандемия мне не помешала! Те, кто был на этапах и финале, и те, кто помогал в подготовке скажут - онлайн сложнее и не менее волнительно. Это такой драйв и нервы на пределе! Приходилось работать в разы больше, чтобы раскрыть себя перед очень опытными судьями, да ещё и онлайн. Эмоции не передать, как и благодарность за Вашу поддержку!»