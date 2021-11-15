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Как выглядит россиянка, которая стала самой красивой женщиной мира

Кристина Уколова
2 часа назад

Россиянка Ксения Давыдова была признана самой красивой женщиной мира по результатам конкурса Mrs.Top Of The World 2021. Об этом стало известно сегодня ночью. На этот раз он проходил в онлайн-режиме из-за пандемии. Вместо дефиле участницы представили на суд жюри снимки в вечернем платье, национальном наряде и в бикини. А во время самого конкурса каждая девушка должна была показать видеовизитку и творческий номер. «Рамблер» собрал фотографии победительницы.

Россиянка Ксения Давыдова была признана самой красивой женщиной мира по результатам конкурса Mrs.Top Of The World 2021.
1/7 Россиянка Ксения Давыдова была признана самой красивой женщиной мира по результатам конкурса Mrs.Top Of The World 2021.
Фото: @davydova_govorit
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На этот раз он проходил в онлайн-режиме из-за пандемии.
2/7 На этот раз он проходил в онлайн-режиме из-за пандемии.
Фото: @davydova_govorit
Вместо дефиле участницы представили на суд жюри снимки в вечернем платье, национальном наряде и в бикини.
3/7 Вместо дефиле участницы представили на суд жюри снимки в вечернем платье, национальном наряде и в бикини.
Фото: @davydova_govorit
Очаровательная блондинка также опубликовала фотографию в русском национальном костюме. Ксения призналась, что это ее любимый этап конкурса.
4/7 Очаровательная блондинка также опубликовала фотографию в русском национальном костюме. Ксения призналась, что это ее любимый этап конкурса.
Фото: @davydova_govorit
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А во время самого конкурса каждая девушка должна была показать видеовизитку и творческий номер.
5/7 А во время самого конкурса каждая девушка должна была показать видеовизитку и творческий номер.
Фото: @davydova_govorit
У Ксении уже есть опыт участия в конкурсах красоты. В активе жительницы Северной столицы также титул «Миссис Ижора 2021».
6/7 У Ксении уже есть опыт участия в конкурсах красоты. В активе жительницы Северной столицы также титул «Миссис Ижора 2021».
Фото: @davydova_govorit
Ксения Давыдова регулярно выкладывает снимки своей семьи и с юмором рассказывает о жизни трех детей.
7/7 Ксения Давыдова регулярно выкладывает снимки своей семьи и с юмором рассказывает о жизни трех детей.
Фото: @davydova_govorit

Многодетная мама из Петербурга очень эмоционально сообщила о своем успехе:

«Я пока ещё в шоке! Даже не спала ещё толком! Я победила на международном, мировом конкурсе красоты, представляя Россию! И пандемия мне не помешала! Те, кто был на этапах и финале, и те, кто помогал в подготовке скажут - онлайн сложнее и не менее волнительно. Это такой драйв и нервы на пределе! Приходилось работать в разы больше, чтобы раскрыть себя перед очень опытными судьями, да ещё и онлайн. Эмоции не передать, как и благодарность за Вашу поддержку!»

Очаровательная 29-летняя блондинка также опубликовала фотографию в русском национальном костюме. Ксения призналась, что это ее любимый этап конкурса.

«Это возможность перевоплощения, путешествия во времени и простор для творчества. Я выбрала традиционный русский боярский образ. Это отсыл к нашей многогранной культуре и истории. Эстетика классического русского костюма неоспорима и всегда вне времени торжественна! Этот традиционный образ отражает красу России просто и со вкусом».

Ксения Давыдова регулярно выкладывает снимки своей семьи и с юмором рассказывает о жизни трех детей.

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