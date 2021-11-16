За что на Руси уважали пышных женщин

Если бы наши предки взглянули на современные идеалы красоты, они бы возмутились. Современные актрисы с идеальными фигурами и тонкими руками и ногами играют цариц и княгинь. На самом же деле все было по-другому. Если сейчас женщины стремятся похудеть, чтобы полюбить себя, то в древности дамам приходилось надевать несколько чулок для того, чтобы понравится мужчине. О том, почему на Руси уважали пышных женщин — в материале "Рамблера".
Чем полнее была женщина, тем больше у нее было приданного. Именно поэтому мужчины охотнее брали более крупных девушек. С едой в те времена были проблемы и позволить себе хорошо питаться могли не все. Если девушка была худой, значит, она плохо ест. А если она плохо ест, то значит у ее семьи нет денег. Кому нужна такая невеста? Даже в древние времена все решал сухой расчет.
Чем пышнее была девушка, тем здоровее она считалась. А от ее здоровья зависело будущее потомство. Детей раньше рожали много, но не все они выживали. Иногда в этом винили и девушек. Чем пышнее у женщины были бедра, тем лучше она справится с вынашиванием и рождением ребенка, считали наши предки. По мнению людей, миниатюрные девушки с задачей потомство справлялись хуже, поэтому замуж их брали неохотно.
Это только в сказках женщины пряли, готовили и нянчили детей. На самом деле они еще и помогали мужчинам с тяжелой работой. Худая девушка не сможет донести ведра от колодца для того, чтобы постирать одежду или приготовить суп. Чем больше размеры женщины, тем лучше она сможет работать в поле и дома, а также нянчить детей. Смотрели и на величину рук и ног. Если они были тоники, то в жены такую девушку не брали.
Сейчас с помощью одежды дамы стараются корректировать свою фигуру и делать ее визуально привлекательнее. Тогда тоже пользовались различными женскими хитростями. Под широкий сарафан надевали рубаху, а под это все могли добавить еще один слой одежды. Платком оборачивали плечи, чтобы они казались шире. На ноги надевали несколько пар чулок, чтобы они казались толще. Сарафаны никогда не подпоясывали, чтобы не показывать талию.