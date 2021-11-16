За что на Руси уважали пышных женщин

Если бы наши предки взглянули на современные идеалы красоты, они бы возмутились. Современные актрисы с идеальными фигурами и тонкими руками и ногами играют цариц и княгинь. На самом же деле все было по-другому. Если сейчас женщины стремятся похудеть, чтобы полюбить себя, то в древности дамам приходилось надевать несколько чулок для того, чтобы понравится мужчине. О том, почему на Руси уважали пышных женщин — в материале "Рамблера".

Фото: А. Архипов А. Архипов

Богатство

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Чем полнее была женщина, тем больше у нее было приданного. Именно поэтому мужчины охотнее брали более крупных девушек. С едой в те времена были проблемы и позволить себе хорошо питаться могли не все. Если девушка была худой, значит, она плохо ест. А если она плохо ест, то значит у ее семьи нет денег. Кому нужна такая невеста? Даже в древние времена все решал сухой расчет.

Здоровье

Чем пышнее была девушка, тем здоровее она считалась. А от ее здоровья зависело будущее потомство. Детей раньше рожали много, но не все они выживали. Иногда в этом винили и девушек. Чем пышнее у женщины были бедра, тем лучше она справится с вынашиванием и рождением ребенка, считали наши предки. По мнению людей, миниатюрные девушки с задачей потомство справлялись хуже, поэтому замуж их брали неохотно.

Работа и помощь мужу

Это только в сказках женщины пряли, готовили и нянчили детей. На самом деле они еще и помогали мужчинам с тяжелой работой. Худая девушка не сможет донести ведра от колодца для того, чтобы постирать одежду или приготовить суп. Чем больше размеры женщины, тем лучше она сможет работать в поле и дома, а также нянчить детей. Смотрели и на величину рук и ног. Если они были тоники, то в жены такую девушку не брали.

Женские хитрости