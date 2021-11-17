8 трагических историй знаменитых моделей

Звезды подиумов и обложек нередко платят слишком высокую цену за свою популярность. Одни не справляются с общественным давлением, другие становятся жертвами зависимостей, а обстоятельства смерти третьих и вовсе остаются загадкой. Рассказываем про известных русских красавиц, чья жизнь закончилась слишком рано.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Руслана Коршунова

Казахская модель русского происхождения родилась в 1987 году в Алма-Ате. В 2003-м шестнадцатилетнюю Руслану заметил скаут крупного модельного агентства, фотографии «русской Рапунцель» заинтересовали представителя индустрии, и через некоторое время она подписала контракт на работу в США. В 2005-м Коршунова стала главным открытием Недели моды в Нью-Йорке, ее карьера моментально взлетела. Спустя несколько лет на Руслану посыпались рекламные контракты.

В 20 лет девушка уже работала совместно с такими брендами, как Moschino, Paul Smith, Vera Wang, Kenzo, DKNY, и появилась на обложках французского выпуска журнала ELLE и российского и польского Vogue. Руслана также известна как лицо аромата Nina от Nina Ricci.

Однако судьба успешной модели оборвалась очень трагично. Всего за несколько дней до ее двадцать первого дня рождения, 28 июня 2008 года, модель нашли мертвой возле ее дома на Манхэттене.

Юлия Прокопьева-Лошагина

WMJ.ru

Юлия Прокопьева-Лошагина была одной из самых востребованных моделей Екатеринбурга. Мужем девушки был успешный фотограф Дмитрий Лошагин, с которым она познакомилась на одном из конкурсов красоты. Поженилась пара в 2011 году, а спустя два года, в августе 2013-го, Юлия пропала. Последний раз ее видели на вечеринке, где, по словам свидетелей, девушка поссорилась с мужем.

Дмитрий утверждал, что его супруга уехала и больше он ее не видел. Однако впоследствии выяснилось, что он солгал и убийство Юлии — его рук дело. В тюрьме Лошагин оказался только после второго суда. В первый раз присяжные оправдали его, но в 2015 году мужчина все же получил наказание.

Яна Лаврентьева

WMJ.ru

В октябре 2018 года в Лос-Анджелесе трагически погибла российская модель Яна Лаврентьева. Девушку сбил проезжавший мимо внедорожник, который скрылся с места ДТП. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что победительница конкурса «Мисс Калифорния» скончалась, не приходя в сознание. У Лаврентьевой остались муж и двое детей.

Дарья Бульба

WMJ.ru

Украинская модель бесследно пропала в Шанхае в конце 2018 года. По словам ее соседки по комнате, незадолго до случившегося Даше позвонили и она отправилась на встречу. Домой девушка не вернулась. Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения, на которых видно, как Бульба возвращается со встречи, спокойно идет по улице, после чего попадает в «слепую» зону — и дальше ее след теряется.

Удивительно, что уже после исчезновения аккаунт Даши «ВКонтакте» был активен с нескольких устройств, находившихся в разных точках Китая. Сотрудники правоохранительных органов выдвинули версию о том, что модель могла утонуть, однако никаких доказательств найдено не было.

Екатерина Карагланова

WMJ.ru

Эффектные фото, брендовая одежда и только самые узнаваемые пейзажи — глядя на это, никто из многотысячной аудитории Екатерины Караглановой не мог даже и предположить, что жизнь молодой и энергичной travel-блогера и модели оборвется так ужасно.

В июле 2019 года в собственной квартире Екатерины в престижном районе Москвы было найдено ее расчлененное тело. Следствие быстро нашло виновного — им оказался любовник интернет-звезды, футбольный тренер Максим Гареев, который признал свою вину в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Несмотря на это, у друзей Екатерины остались сомнения насчет виновности Гареева. Некоторые из них предполагают, что модель мог убить богатый поклонник, с которым она периодически встречалась, подрабатывая в сфере эскорт-услуг.

Регина Збарская

WMJ.ru

Первая советская супермодель Регина Збарская (Колесникова) родилась в 1935 году. В 1953-м она переехала в Москву и поступила во ВГИК на экономический факультет. Свободное время девушка проводила на богемных вечеринках, где ее заметила модельер Вера Арланова и пригласила работать манекенщицей на своих дефиле. Всемирную славу Збарская получила после того, как отправилась в Париж представлять моду СССР. Журнал Paris Match назвал ее «самым красивым оружием Кремля».

После неудачного замужества и аборта модель впала в депрессию и начала принимать антидепрессанты. Также ходили слухи, что Регина пыталась свести счеты с жизнью из-за вербовки сотрудниками КГБ. Драматические потрясения довели ее до тяжелейшей депрессии и психиатрической больницы в начале 70-х.

После завершения реабилитации Збарская вернулась на советский подиум, но ненадолго. Она познакомилась с журналистом из Югославии, который использовал связь со знаменитой манекенщицей для достижения личных целей. Он написал и опубликовал скандальную книгу «100 ночей с Региной Збарской», в которой были описаны интимные моменты их личной жизни, истории ее связей с членами ЦК и доносы на других манекенщиц. После выхода книги в свет 52-летняя модель покончила с собой.

Светлана Котова

WMJ.ru

Светлана Котова была настоящим российским секс-символом 90-х. Хотя девушка так и не получила корону и титул «Мисс Россия — 96», довольствуясь только званием полуфиналистки, отбоя от поклонников у нее не было. Одним из них стал криминальный авторитет и по совместительству киллер Александр Солоник. Отношения развивались бурно, однако из-за преследований врагов и правоохранительных органов Солоник бежал в Грецию. После побега к нему прилетела Светлана. Однако богатой жизнью, охапками роз и дорогими нарядами девушка наслаждалась всего месяц. В 1997 году влюбленных нашли мертвыми.

Александра Петрова

WMJ.ru