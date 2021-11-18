Парикмахер описала раздражающее ее поведение клиентов

Сотрудница американского салона красоты описала раздражающее ее поведение клиентов и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Фото: @laci_loves_hair / TikTok @laci_loves_hair / TikTok

На размещенных в сети кадрах парикмахер Лэйси Рэй (Laci Rae) объяснила, что многие посетители выводят ее из себя определенными фразами. Так, женщина подчеркнула, что ей не нравится, когда клиенты в ее кресле начинают учить ее стричь. По словам мастера, некоторые пытаются указывать ей, как она должна выполнять свою работу, потому что посмотрели несколько обучающих роликов в интернете.

«Я понимаю, что вы думаете, будто знаете, как стричь, потому что есть YouTube, есть TikTok, и есть такие люди, как Брэд Мондо (Brad Mondo), которые обучают этому онлайн. Однако не стоит навязывать свои знания человеку, который стрижет людей дольше семи лет и успел поработать с сотнями видов волос с разной текстурой, цветом и тому подобное. Вы знаете недостаточно, чтобы делать нам замечания. Это отвлекает, оскорбляет и раздражает. Просто не делайте этого», — высказалась Рэй.

Пользователи сети поддержали мастера в комментариях под постом. «Это серьезно открыло мне глаза. Мой парикмахер будет вам благодарен», «То, каким образом ты сформулировала мысль, позволило мне полностью понять ситуацию. Мой парикмахер слишком добр, чтобы быть со мной откровенным, а иногда мне нужна прямота», «Я даже и представить не могла, что вас это задевает», — писали они.