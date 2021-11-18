Объявлена новая "Краса России"

В Сочи объявили победительницу национального фестиваля красоты и талантов "Краса России - 2021". Ей стала Екатерина Вельмакина. Девушка получила денежный приз в размере два миллиона рублей и корону из серебра с позолотой и драгоценными камнями.

Ранее она уже побеждала в конкурсах красоты. Так, в этом году ее признали "Юной Мисс Москвой".

"Это нереальные ощущения. Я принимаю участие в Международном конкурсе красоты "Краса России", где 50 участниц будут бороться за главную корону", — делилась своими впечатлениями от конкурса Екатерина Вельмакина еще до победы.

Известно, что девушке 19 лет, она учится в институте и живет в городе Егорьевск в Московской области. Ранее она уже побеждала в конкурсах красоты. Так, в этом году ее признали "Юной Мисс Москвой". Кроме того, Екатерина Вельмакина активно ведет свой Instagram-аккаунт и TikTok. А недавно у девушки вышел свой рэперский трек.