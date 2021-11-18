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Объявлена новая "Краса России"

Мира Маркина
2 часа назад

В Сочи объявили победительницу национального фестиваля красоты и талантов "Краса России - 2021". Ей стала Екатерина Вельмакина. Девушка получила денежный приз в размере два миллиона рублей и корону из серебра с позолотой и драгоценными камнями.

В Сочи объявили победительницу национального фестиваля красоты и талантов "Краса России - 2021".
1/8 В Сочи объявили победительницу национального фестиваля красоты и талантов "Краса России - 2021".
Фото: @krasarossii_official
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Ей стала Екатерина Вельмакина.
2/8 Ей стала Екатерина Вельмакина.
Фото: @_v_e_v
Девушка получила денежный приз в размере два миллиона рублей и корону из серебра с позолотой и драгоценными камнями.
3/8 Девушка получила денежный приз в размере два миллиона рублей и корону из серебра с позолотой и драгоценными камнями.
Фото: @_v_e_v
Известно, что девушке 19 лет.
4/8 Известно, что девушке 19 лет.
Фото: @_v_e_v
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Она учится в институте и живет в городе Егорьевск в Московской области.
5/8 Она учится в институте и живет в городе Егорьевск в Московской области.
Фото: @_v_e_v
Ранее она уже побеждала в конкурсах красоты. Так, в этом году ее признали "Юной Мисс Москвой".
6/8 Ранее она уже побеждала в конкурсах красоты. Так, в этом году ее признали "Юной Мисс Москвой".
Фото: @_v_e_v
Кроме того, Екатерина Вельмакина активно ведет свой Instagram-аккаунт и TikTok.
7/8 Кроме того, Екатерина Вельмакина активно ведет свой Instagram-аккаунт и TikTok.
Фото: @_v_e_v
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А недавно у девушки вышел свой рэперский трек.
8/8  А недавно у девушки вышел свой рэперский трек.
Фото: @_v_e_v

"Это нереальные ощущения. Я принимаю участие в Международном конкурсе красоты "Краса России", где 50 участниц будут бороться за главную корону", — делилась своими впечатлениями от конкурса Екатерина Вельмакина еще до победы.

Известно, что девушке 19 лет, она учится в институте и живет в городе Егорьевск в Московской области. Ранее она уже побеждала в конкурсах красоты. Так, в этом году ее признали "Юной Мисс Москвой". Кроме того, Екатерина Вельмакина активно ведет свой Instagram-аккаунт и TikTok. А недавно у девушки вышел свой рэперский трек.

Первой вице-мисс "Краса России" стала Дания Шарипова из Татарстана, а в номинации "Юная краса России" победила 17-летняя Дарья Ченубытова из Ижевска.

Фотографии новой "Красы России" — в галерее "Рамблера".

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