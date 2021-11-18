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Диетолог раскрыл три способа избавиться от целлюлита

Дарья Амосова
51 минуту назад

Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в разговоре с РИА Новости поделилась секретами избавления от целлюлита.

Как избавиться от целлюлита: советы диетолога
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач утверждает, что «апельсиновая корка» — не результат питания. Продуктов, которые вызывают целлюлит, не существует. Целлюлит — это нормальная особенность строения подкожной жировой клетчатки у женщин. Тараско объясняет, что у женщин соединительнотканные волокна расположены по-другому, нежели у мужчины.

Визуальные неровности, которые мы привыкли называть целлюлитом, возникают от сочетания факторов: избыточная масса тела, задержка жидкости в организме, недостаточно развитая мышечная ткань. Все это ведет к сниженному тонусу кожи и подкожно-жировой клетчатки.

Тараско советует нормализовать массу тела и уменьшить жировую прослойку с помощью сбалансированного питания. По словам врача, здоровый рацион должен содержать от четырех до восьми порций овощей в день, качественный, легкоусвояемый, нежирный белок, растительные масла и орехи.

Чтобы жидкость не задерживалась в организме, необходимо потреблять до 3,5 граммов соли в сутки, избегать чрезмерно соленых продуктов (колбасных изделий, соусов, кетчупов, маринадов, солений, фастфуда, чипсов, сухариков). Кроме того, на проявление целлюлита влияет алкоголь и молочные продукты.

Жидкость выводят овощи и биодобавки с повышенным содержанием калия и магния, а также сухофрукты и зелень. В конце Тараско отметила важность физических упражнений

«И, конечно, сама физическая нагрузка усиливает кровообращение, лимфоток. Она не убирает целлюлит, но способствует выравниванию поверхности кожи, дополнительно повышается тонус самой кожи и подкожно-жировой клетчатки. В дополнение к физической нагрузке все лимфодренажные процедуры, массажи, аппаратные методы будут тоже очень хорошо помогать в борьбе с целлюлитом», — отметила диетолог.

Ранее врач рассказала, как получать полезные вещества, глюкозу и хорошее настроение без сахара.

Красота,РИА Новости,
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