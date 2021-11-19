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Стало известно, как худеют звезды российского шоу-бизнеса

WomanHit.ruиещё 2
17 минут назад

Изначально это средство было разработано для диабетиков.

Стало известно, как худеют звезды российского шоу-бизнеса
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Пользователи Сети отмечают, что 72-летняя певица Алла Пугачева с каждым годом становится все моложе и стройнее. Секрет красоты Примадонны и других звезд решила раскрыть певица, пожелавшая остаться неназванной.

Женщина рассказала, что многие знаменитости российского шоу-бизнеса пользуются уколами, которые изначально разработали датские ученые как средство для диабетиков.

«Но потом все обратили внимание, что благодаря этим уколам стремительно уходит вес. Причем в короткий срок»,

— отметила артистка в беседе с изданием «Собеседник».

По словам звезды, месячный курс уколов стоит около восьми тысяч рублей. Также она подчеркнула, что это средство легко можно купить в аптеке. Раньше его надо было колоть ежедневно, а сейчас — раз в неделю.

«Получается, всего четыре укола в месяц, и ты в прекрасной форме. При этом к врачам ходить не надо. Укол можно сделать самому в домашних условиях в живот или плечо»,

— сообщила певица.

Собеседница добавила, что во время курса нельзя употреблять алкогольные напитки, и не должно быть проблем с щитовидной железой.

«Многие срываются, потом снова полнеют, потому что без допинга трудно, а потом вновь начинают делать уколы. Я проколола два месяца. Сейчас сделаю перерыв. И если опять начну набирать вес, начну колоть снова»,

— заключила артистка.

Красота,Алла Пугачева,ИД "Собеседник",
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