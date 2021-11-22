Девушка лишилась волос на макушке после окрашивания

Девушка сделала окрашивание волос в салоне красоты, лишилась волос и поделилась неудачным результатом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных в сети кадрах Мария (Mariah) объяснила, что решила пойти в парикмахерскую, чтобы осветлить темные отросшие корни волос. На видео она продемонстрировала, что после процедуры часть ее волос переломилась у основания, из-за чего на ее макушке остались короткие торчащие пряди. В описании к посту девушка сравнила получившуюся внешность с птицей.

«Я не виню своего мастера. Быть платиновой блондинкой — это всегда риск. Я сама должна была сделать что-то, чтобы предотвратить хотя бы часть полученного ущерба»,

— объяснила она. Публикация стала вирусной и набрала 1,5 миллиона просмотров и 86,6 тысячи лайков.

Пользователи сети подержали Марию в комментариях под роликом. «Думаю, это случается с каждой блондинкой. Мне очень жаль», «Девочка, я чувствую твою боль! Со мной когда-то было то же самое. Мне хотелось плакать», «Это самое ужасное, что может случиться при окрашивании», «Это цена за идеальный блонд», — писали они.