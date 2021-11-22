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Девушка сделала окрашивание в салоне красоты и лишилась волос на макушке

Lenta.ru
2 часа назад

Девушка сделала окрашивание волос в салоне красоты, лишилась волос и поделилась неудачным результатом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Девушка лишилась волос на макушке после окрашивания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных в сети кадрах Мария (Mariah) объяснила, что решила пойти в парикмахерскую, чтобы осветлить темные отросшие корни волос. На видео она продемонстрировала, что после процедуры часть ее волос переломилась у основания, из-за чего на ее макушке остались короткие торчащие пряди. В описании к посту девушка сравнила получившуюся внешность с птицей.

«Я не виню своего мастера. Быть платиновой блондинкой — это всегда риск. Я сама должна была сделать что-то, чтобы предотвратить хотя бы часть полученного ущерба»,

— объяснила она. Публикация стала вирусной и набрала 1,5 миллиона просмотров и 86,6 тысячи лайков.

Пользователи сети подержали Марию в комментариях под роликом. «Думаю, это случается с каждой блондинкой. Мне очень жаль», «Девочка, я чувствую твою боль! Со мной когда-то было то же самое. Мне хотелось плакать», «Это самое ужасное, что может случиться при окрашивании», «Это цена за идеальный блонд», — писали они.

Ранее в ноябре волосы переломились на голове девушки после окрашивания в домашних условиях. 22-летняя брюнетка Оливия Стэйнфорт (Olivia Staniforth) решила окрасить обрамляющие лицо пряди в блонд средством, купленным в супермаркете. Сначала на размещенных кадрах блогерша нанесла его на желаемые участки волос, а затем завернула их в фольгу. Через некоторое время Стэйнфорт продемонстрировала зрителям пучки переломившихся волос, выпавших в результате химического процесса.

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