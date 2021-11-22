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Сколько стоят услуги в салоне красоты жены Моргенштерна

Анна Шутова
1 час назад

18 ноября в Москве состоялось открытие салона красоты жены рэпера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной под названием Dilara Nails & Beauty. Стоимость услуг в нем варьируется от двух до 11 тысяч рублей, сообщается на сайте заведения.

11 тысяч рублей: жена Моргенштерна открыла салон красоты
Фото: @influesii@influesii

Самой низкой, согласно прейскуранту, является цена аппаратного или комбинированного маникюра. Она составляет всего две тысячи рублей. А вот маникюр с покрытием гель-лаком обойдется клиенткам уже в 3200 рублей. Самой дорогой оказалась услуга наращивания ногтей — от 5500 до 11 тысяч рублей в зависимости от длины.

Чтобы сделать в салоне Дилари аппаратный педикюр с покрытием гель-лаком придется заплатить 3700 рулей. Мужчинам эта услуга обойдется дороже — четыре тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что жена Моргенштерна похвасталась, что ее "муж – долларовый миллионер".

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