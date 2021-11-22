11 тысяч рублей: жена Моргенштерна открыла салон красоты

18 ноября в Москве состоялось открытие салона красоты жены рэпера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной под названием Dilara Nails & Beauty. Стоимость услуг в нем варьируется от двух до 11 тысяч рублей, сообщается на сайте заведения.

Фото: @influesii @influesii

Самой низкой, согласно прейскуранту, является цена аппаратного или комбинированного маникюра. Она составляет всего две тысячи рублей. А вот маникюр с покрытием гель-лаком обойдется клиенткам уже в 3200 рублей. Самой дорогой оказалась услуга наращивания ногтей — от 5500 до 11 тысяч рублей в зависимости от длины.

Чтобы сделать в салоне Дилари аппаратный педикюр с покрытием гель-лаком придется заплатить 3700 рулей. Мужчинам эта услуга обойдется дороже — четыре тысячи рублей.