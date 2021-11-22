По статистике, три из четырех женщин по всему миру ежедневно пользуются парфюмерией. Разнообразие духов сегодня настолько велико, что каждая может подобрать себе парфюм на любой вкус и кошелек. Но при этом покупательницы нередко сталкиваются с подделками. О том, как отличить оригинальный парфюм от подделки, расскажет "Рамблер".

Целлофановая упаковка

Настоящие духи всегда оборачивают в целлофан, который плотно прилегает к упаковке. Его шов должен располагаться с одной из боковых сторон. При этом важно, чтобы он был ровным, так как оригинальный парфюм запечатывают определенным способом, а подделку просто-напросто заклеивают.

Картонная упаковка

При покупке духов важно обратить внимание и на картонную упаковку. Она должна быть ровной, гладкой и абсолютно белой (без серого оттенка). Кроме того, на фирменных коробках не должно быть наклеек с эмблемами — они печатаются сразу на картоне. Иногда создатели подделок пишут на коробках название парфюма с ошибками, что тоже может выдать их.

Распылитель

В оригинальных флаконах распылитель всегда сделан из одного элемента хорошего качества. Конечно, его удастся разглядеть лишь в том случае, если духи находятся в прозрачной бутылке. Стоит отметить, что распылитель должен быть не хорошо видимым, а, скорее, тонким и деликатным.

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