Парикмахер из TikTok показал неприятные последствия похода в салон, где не стерилизуют инструменты, а врач рассказал, насколько это правда.
Пользователь @ClipperHands разместил в своем TikTok ролик с клиентом, у которого на голове по кругу странные бледные пятна. Парикмахер озвучил свои мысли:
«Вот что происходит, если вы ходите в грязные салоны — у вас по всей голове будет стригущий лишай».
На его видео ответил доктор из канала @Doctorly. Врач подтвердил, что ходить в непроверенные салоны опасно не только для прически, но и здоровья.
Стригущий лишай, он же tinea capitis — грибковая инфекция кожи головы. В ролике парикмахер и врач называли ее ringworm, то есть «кольцевой червь». Все потому, что иногда пятна напоминают следы червя, который полз по голове по кругу. Впрочем, нередко встречаются и отдельные пятна по периметру скальпа.
Лишай — по своей природе грибок, который может непродолжительное время выжить на поверхности. Болезнь передается через плохо продезинфицированные расчески или полотенца.
Стригущий лишай также можно подхватить, надев чужую шапку, расчесав волосы чужой расческой или поспав на чужой подушке. В тяжелых случаях может привести к необратимым рубцам и выпадению волос. Лечится лишай противогрибковыми препаратами.