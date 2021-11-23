Парикмахер из TikTok показал неприятные последствия похода в салон, где не стерилизуют инструменты, а врач рассказал, насколько это правда.

Пользователь @ClipperHands разместил в своем TikTok ролик с клиентом, у которого на голове по кругу странные бледные пятна. Парикмахер озвучил свои мысли:

«Вот что происходит, если вы ходите в грязные салоны — у вас по всей голове будет стригущий лишай».

На его видео ответил доктор из канала @Doctorly. Врач подтвердил, что ходить в непроверенные салоны опасно не только для прически, но и здоровья.

Стригущий лишай, он же tinea capitis — грибковая инфекция кожи головы. В ролике парикмахер и врач называли ее ringworm, то есть «кольцевой червь». Все потому, что иногда пятна напоминают следы червя, который полз по голове по кругу. Впрочем, нередко встречаются и отдельные пятна по периметру скальпа.

Лишай — по своей природе грибок, который может непродолжительное время выжить на поверхности. Болезнь передается через плохо продезинфицированные расчески или полотенца.