Какие пластические операции делали актрисы СССР

Даже в СССР знаменитости прибегали к пластическим операциям. В нашем материале рассказываем вместе с хирургом о самых ярких бьюти-преображениях.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Олеся Старцева, пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук, главный специалист сети клиник «Семейная», направление Beauty

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Наталья Андрейченко

65-летней актрисе Наталье Андрейченко принесла славу главная роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!». Раньше артистка обладала великолепными чертами лица: выраженные скулы, аккуратный кончик носа и изящная форма губ. Но после 30 лет что-то пошло не так. Андрейченко увлеклась пластическими операциями. Звезда сделала круговую блефаропластику и SMAS-лифтинг (подтяжка нижних двух третей лица). Не исключено, что Наталья увеличила губы с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.

Анастасия Вертинская

WMJ.ru

76-летней актрисе Анастасии Вертинской круговая подтяжка помогла сохранить четкий овал лица. С этой операцией звезда не потеряла стою утонченность и изюминку. Однако заметно, что исполнительница роли Елизаветы Болконской является частой гостьей косметолога. Она регулярно делает «уколы красоты» для увеличения губ и вкалывает ботокс против мимических морщин.

Людмила Гурченко

WMJ.ru

В нашей подборке мы не могли не упомянуть знаменитую Людмилу Гурченко. Актриса была эталоном красоты и изящества для многих женщин в СССР. Но тогда быть вечно молодой ей помогали вовсе не правильное питание и уход за кожей, а пластические операции. Их, к слову, было немало. В первый раз она посетила кабинет пластического хирурга в 70-е. Артистка сделала ринопластику, слегка подправив кончик носа. Но на этом Гурченко не остановилась и решилась на блефаропластику и SMAS-лифтинг. Причем ко второй операции она прибегала неоднократно. Затем к этому списку добавились инъекции филлеров, ботокса и гиалуроновой кислоты.

Маргарита Терехова

WMJ.ru

Ринопластика — одна из первых пластических операций Маргариты Тереховой. В юности актриса очень комплексовала из-за своего носа, кончик которого был с рождения приподнят кверху. Она старалась держать голову так, чтобы не акцентировать внимание окружающих на свой природный «дефект». Чуть позже артистка сделала подтяжку лица и век.

Наталья Селезнева

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В 2020 году Наталья Селезнева впервые за долгое время появилась на телеэкранах. Она приняла участие в съемках ток-шоу «Судьба человека» и рассказала, что после проведенной операции на ноге ей пришлось отказаться от ролей в кино и театре. Но если говорить о хирургических вмешательствах, то жена Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», судя по фотографиям, возможно, прибегала к SMAS-лифтингу. В свои 76 лет Селезнева выглядит прекрасно, и это все благодаря качественному уходу за собой.

Светлана Светличная

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Со времен «Бриллиантовой руки» внешность и имидж Светланы Светличной сильно изменились. Кто-то утверждает, что она смогла сохранить свою красоту благодаря уходовым процедурам и генетике, а эксперты говорят, что здесь явно поработал пластический хирург. В 81 год артистка имеет четкий овал лица и выразительный взгляд. Кроме того, на сегодняшних фотографиях у Светличной почти отсутствуют морщины, что говорит о курсах инъекций ботокса и филлеров.

Елена Проклова

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