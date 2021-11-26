3 типичные ошибки в уходе, которые совершают все

Правильно подобранная уходовая косметика способна творить чудеса. Но как быть, если к купленным продуктам вопросов нет, но преображение затягивается? Нужно удостовериться, правильно ли вы используете приобретенные средства. В материале "Рамблера" поговорим о трех распространенных ошибках в уходе. Их совершали хоть раз в жизни абсолютно все. Исправляемся.

Наносить ночной крем перед сном

Нет никакого смысла наносить крем для ночного ухода непосредственно перед сном. Хотя такую ошибку допускают многие, а затем удивляются, почему же дорогостоящее качественное средство не работает?

Крем для ночного применения необходимо наносить за час-полтора до отхода ко сну. Это оптимальный временной промежуток, который позволит всем действующим компонентам средства впитаться и избежать бессмысленного размазывания крема по подушке.

Не смывать мицеллярную воду с лица

Как и любое средство, мицеллярную воду не нужно оставлять на лице. Некоторые считают, что мицеллярка по свойствам схожа с тоником или лосьоном, поэтому ничего страшного в том, чтобы протереть ею лицо, якобы нет. Но это не так. Мицеллярная вода - это средство лишь одного из этапов очищения и смывать ее необходимо.

Мыть голову шампунем только один раз

Есть люди, которые считают, что голову достаточно помыть шампунем один раз, но это не совсем так. Безусловно, вы очищаете и кожу, и волосы, но делаете это не до конца.