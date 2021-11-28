Ошибки в макияже, которые старят на 10 лет

С макияжем, как с одеждой, — одна неверная деталь и визуально плюс 10 лет к возрасту. Какие ошибки чаще всего совершают девушки — в материале "Рамблера".

Четкие брови

Чем естественнее и аккуратнее брови, тем свежее выглядит макияж. Яркие, четко подведенные карандашом брови, как у Ким Кардашьян, уже давно не в моде и мало кому идут. Более того, многие молодые девушки с таким макияжем становятся похожи на "теток". Сейчас актуальны натуральные брови с долговременной укладкой и локальным окрашиванием. Некоторым визажисты рекомендуют прореживать и осветлять волоски.

Контуринг

Чрезмерная коррекция лица с помощью бронзера и скульптора уменьшает его форму, но при этом заметно утяжеляет образ. Контуринг хорошо смотрится только при искусственном свете, если перестараться, на улице такой макияж будет выглядеть разноцветными полосками. Кроме того, большую роль играет оттенок скульптора. Неправильный коричневый может тоже визуально состарить на пару-тройку лет.

Макияж на "голое" лицо

Перед тем, как наносить косметические средства, нужно обязательно подготовить кожу. Визажисты считают этот пункт одним из самых важных. Необходимо умыться с очищающим средством, нанести тоник, увлажняющий, а затем солнцезащитный крем. Если этого не сделать, на коже, особенно если она сухая, будут видны все недостатки. Также не стоит злоупотреблять тональным средством, чтобы не создавать эффект маски на лице. Лучше позаботиться о состоянии своей кожи, в моде, определенно, здоровый блеск.

Яркие губы и глаза