Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+11° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
3 часа назад

Как живет атлетка, признанная самой красивой в мире

23-летняя легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт была признана самой красивой спортсменкой в мире. Теперь девушка купается в лучах славы и комплиментах поклонников.

23-летняя легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт была признана самой красивой спортсменкой в мире.
1/7 23-летняя легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт была признана самой красивой спортсменкой в мире.
Фото: @alicasmd
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Теперь девушка купается в лучах славы и комплиментах поклонников.
2/7 Теперь девушка купается в лучах славы и комплиментах поклонников.
Фото: @alicasmd
Девушка занимается легкоатлетикой с детства. Впервые она пришла в этот спорт, когда ей было 6 лет.
3/7 Девушка занимается легкоатлетикой с детства. Впервые она пришла в этот спорт, когда ей было 6 лет.
Фото: @alicasmd
Когда ей было 19 лет, она выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров, и тогда ее заметили СМИ.
4/7 Когда ей было 19 лет, она выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров, и тогда ее заметили СМИ.
Фото: @alicasmd
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Однако настоящая слава пришла к девушке чуть позже, когда австралийский журнал Busted Coverage объявил ее "самой красивой спортсменкой мира". Это стало неплохой рекламой для Шмидт.
5/7 Однако настоящая слава пришла к девушке чуть позже, когда австралийский журнал Busted Coverage объявил ее "самой красивой спортсменкой мира". Это стало неплохой рекламой для Шмидт.
Фото: @alicasmd
Она активно ведет Instagram, в котором 2,5 миллиона подписчиков. Там она делится своими фотографиями из жизни и с тренировок. Также у нее есть собственный канал на YouTube, где она рассказывает о том, как живет профессиональная спортсменка.
6/7 Она активно ведет Instagram, в котором 2,5 миллиона подписчиков. Там она делится своими фотографиями из жизни и с тренировок. Также у нее есть собственный канал на YouTube, где она рассказывает о том, как живет профессиональная спортсменка.
Фото: @alicasmd
Немка говорит, что сейчас на первом месте у нее стоит спорт, несмотря на то, что ей постоянно поступают различные рекламные предложения. В том числе она отказала в съемке журналу Playboy, так как еще не готова для таких съемок.
7/7 Немка говорит, что сейчас на первом месте у нее стоит спорт, несмотря на то, что ей постоянно поступают различные рекламные предложения. В том числе она отказала в съемке журналу Playboy, так как еще не готова для таких съемок.
Фото: @alicasmd

Девушка занимается легкоатлетикой с детства. Впервые она пришла в этот спорт, когда ей было 6 лет. Когда ей было 19 лет, она выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров, и тогда ее заметили СМИ.

Однако настоящая слава пришла к девушке чуть позже, когда австралийский журнал Busted Coverage объявил ее "самой красивой спортсменкой мира". Это стало неплохой рекламой для Шмидт.

Она активно ведет Instagram, в котором 2,5 миллиона подписчиков. Там она делится своими фотографиями из жизни и с тренировок. Также у нее есть собственный канал на YouTube, где она рассказывает о том, как живет профессиональная спортсменка.

Немка говорит, что сейчас на первом месте у нее стоит спорт, несмотря на то, что ей постоянно поступают различные рекламные предложения. В том числе она отказала в съемке журналу Playboy, так как еще не готова для таких съемок.

Красота,Фото,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители