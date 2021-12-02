Как живет атлетка, признанная самой красивой в мире

23-летняя легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт была признана самой красивой спортсменкой в мире. Теперь девушка купается в лучах славы и комплиментах поклонников.
Девушка занимается легкоатлетикой с детства. Впервые она пришла в этот спорт, когда ей было 6 лет. Когда ей было 19 лет, она выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров, и тогда ее заметили СМИ.
Однако настоящая слава пришла к девушке чуть позже, когда австралийский журнал Busted Coverage объявил ее "самой красивой спортсменкой мира". Это стало неплохой рекламой для Шмидт.
Она активно ведет Instagram, в котором 2,5 миллиона подписчиков. Там она делится своими фотографиями из жизни и с тренировок. Также у нее есть собственный канал на YouTube, где она рассказывает о том, как живет профессиональная спортсменка.
Немка говорит, что сейчас на первом месте у нее стоит спорт, несмотря на то, что ей постоянно поступают различные рекламные предложения. В том числе она отказала в съемке журналу Playboy, так как еще не готова для таких съемок.