Как живет атлетка, признанная самой красивой в мире

23-летняя легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт была признана самой красивой спортсменкой в мире. Теперь девушка купается в лучах славы и комплиментах поклонников.

1/7 23-летняя легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт была признана самой красивой спортсменкой в мире. Фото: @alicasmd Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Теперь девушка купается в лучах славы и комплиментах поклонников. Фото: @alicasmd 3/7 Девушка занимается легкоатлетикой с детства. Впервые она пришла в этот спорт, когда ей было 6 лет. Фото: @alicasmd 4/7 Когда ей было 19 лет, она выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров, и тогда ее заметили СМИ. Фото: @alicasmd Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Однако настоящая слава пришла к девушке чуть позже, когда австралийский журнал Busted Coverage объявил ее "самой красивой спортсменкой мира". Это стало неплохой рекламой для Шмидт. Фото: @alicasmd 6/7 Она активно ведет Instagram, в котором 2,5 миллиона подписчиков. Там она делится своими фотографиями из жизни и с тренировок. Также у нее есть собственный канал на YouTube, где она рассказывает о том, как живет профессиональная спортсменка. Фото: @alicasmd 7/7 Немка говорит, что сейчас на первом месте у нее стоит спорт, несмотря на то, что ей постоянно поступают различные рекламные предложения. В том числе она отказала в съемке журналу Playboy, так как еще не готова для таких съемок. Фото: @alicasmd

Девушка занимается легкоатлетикой с детства. Впервые она пришла в этот спорт, когда ей было 6 лет. Когда ей было 19 лет, она выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров, и тогда ее заметили СМИ.

Однако настоящая слава пришла к девушке чуть позже, когда австралийский журнал Busted Coverage объявил ее "самой красивой спортсменкой мира". Это стало неплохой рекламой для Шмидт.

Она активно ведет Instagram, в котором 2,5 миллиона подписчиков. Там она делится своими фотографиями из жизни и с тренировок. Также у нее есть собственный канал на YouTube, где она рассказывает о том, как живет профессиональная спортсменка.