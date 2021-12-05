5 упражнений с бутылкой для красивого тела

По статистике, в России дома занимаются 13 процентов населения, а ходят в фитнес-клубы только три процента. Этот факт лишний раз доказывает, что для качественных тренировок не требуется какой-то конкретный инвентарь. Можно делать упражнения со своим весом или использовать подручные материалы. "Рамблер" сделал подборку пяти упражнений с бутылкой воды, ежедневное выполнение которых быстро приведет в форму.

Упражнение №1 Встаньте на левую ногу в вертикальном положении, удерживая правую ногу согнутой (ступня оторвана от пола);

Возьмите бутылку с водой в каждую руку, согните руки и расположите их по обе стороны от груди;

Слегка наклонитесь вперед и вытяните за собой правую ногу и обе руки;

Сделайте по 12 повторений на каждую ногу.

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Важно: при выполнении этого упражнения следите за тем, чтобы спина была прямой.

Упражнение №2 Поместите бутылку между ног (прямо под промежность);

Поставьте ступни как можно ближе друг к другу;

Сожмите бутылку внутренней стороной бедер;

Продолжайте сжимать бутылку и добавляйте движения таза: напрягите мышцы живота, переместите спину из прямого в округлое положение и назад, вытягивая таз вперед.

Затем опустите бутылку ниже — поместите ее между промежностью и коленями и сожмите бедрами;

После этого снова опустите бутылку — поместите ее между промежностью и коленями и сожмите ее;

Выполняйте это упражнение по пять минут на каждом уровне.

Важно: выполняйте упражнение постепенно и медленно. Чем шире бутылка, тем лучше результат.

Упражнение №3 Встаньте ровно, бутылку поднимите над головой, держа ее двумя руками и слегка согните локти;

Сделайте большой шаг вперед левой ногой;

Опуститесь в положение выпада, параллельно с этим опуская бутылку поперек тела к левой ноге;

Вернитесь в исходное положение;

Сделайте по 12 повторений на каждую ногу.

Важно: не выполняйте это упражнение быстро и следите за тем, чтобы спина оставалась ровной.

Упражнение №4 Сядьте на стул с прямой спиной;

Возьмите по бутылке с водой в каждую руку и прижмите выпрямленные руки к бокам;

Разведите руки в разные стороны, параллельно вытягивая левую ногу перед собой, отрывая бедро от сиденья;

Сделайте 10 повторений на каждую сторону.

Важно: чтобы добавить нагрузку на бедра, при вытягивании ноги старайтесь держать колено прямым в течение трех секунд.

Упражнение №5 Примите исходное положение "лодочка";

Обхватите бутылку двумя руками, держа их перед собой;

Перекладывайте бутылку с одной стороны тела на другу;

Выполняйте это упражнение в течение одной минуты.