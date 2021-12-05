5 упражнений с бутылкой для красивого тела

По статистике, в России дома занимаются 13 процентов населения, а ходят в фитнес-клубы только три процента. Этот факт лишний раз доказывает, что для качественных тренировок не требуется какой-то конкретный инвентарь. Можно делать упражнения со своим весом или использовать подручные материалы. "Рамблер" сделал подборку пяти упражнений с бутылкой воды, ежедневное выполнение которых быстро приведет в форму.
Упражнение №1
- Встаньте на левую ногу в вертикальном положении, удерживая правую ногу согнутой (ступня оторвана от пола);
- Возьмите бутылку с водой в каждую руку, согните руки и расположите их по обе стороны от груди;
- Слегка наклонитесь вперед и вытяните за собой правую ногу и обе руки;
- Сделайте по 12 повторений на каждую ногу.
Важно: при выполнении этого упражнения следите за тем, чтобы спина была прямой.
Упражнение №2
- Поместите бутылку между ног (прямо под промежность);
- Поставьте ступни как можно ближе друг к другу;
- Сожмите бутылку внутренней стороной бедер;
- Продолжайте сжимать бутылку и добавляйте движения таза: напрягите мышцы живота, переместите спину из прямого в округлое положение и назад, вытягивая таз вперед.
- Затем опустите бутылку ниже — поместите ее между промежностью и коленями и сожмите бедрами;
- После этого снова опустите бутылку — поместите ее между промежностью и коленями и сожмите ее;
- Выполняйте это упражнение по пять минут на каждом уровне.
Важно: выполняйте упражнение постепенно и медленно. Чем шире бутылка, тем лучше результат.
Упражнение №3
- Встаньте ровно, бутылку поднимите над головой, держа ее двумя руками и слегка согните локти;
- Сделайте большой шаг вперед левой ногой;
- Опуститесь в положение выпада, параллельно с этим опуская бутылку поперек тела к левой ноге;
- Вернитесь в исходное положение;
- Сделайте по 12 повторений на каждую ногу.
Важно: не выполняйте это упражнение быстро и следите за тем, чтобы спина оставалась ровной.
Упражнение №4
- Сядьте на стул с прямой спиной;
- Возьмите по бутылке с водой в каждую руку и прижмите выпрямленные руки к бокам;
- Разведите руки в разные стороны, параллельно вытягивая левую ногу перед собой, отрывая бедро от сиденья;
- Сделайте 10 повторений на каждую сторону.
Важно: чтобы добавить нагрузку на бедра, при вытягивании ноги старайтесь держать колено прямым в течение трех секунд.
Упражнение №5
- Примите исходное положение "лодочка";
- Обхватите бутылку двумя руками, держа их перед собой;
- Перекладывайте бутылку с одной стороны тела на другу;
- Выполняйте это упражнение в течение одной минуты.
Важно: держите икры параллельно земле и убедитесь, что вы образовали V-образную область между талией и бедрами.