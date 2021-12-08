«Я ненавидела, когда мне диктовали, что делать»

Первой в истории знаменитой на весь мир арабской манекенщице Андре Акури, также известной как Калин, была уготована непростая судьба. Еще ребенком религиозный отец разлучил Андре с матерью и долгое время порицал ее увлечение съемками, пока наконец не признал талант дочери. Калин рано потеряла мужа и перенесла онкологическое заболевание, но обрела громкую славу на подиуме и любовь Коко Шанель. Тем не менее модель никогда не теряла оптимизма: сегодня 80-летняя Калин снимается для журнала Vogue и активно осваивает социальные сети, где делится со своими поклонниками кадрами из путешествий и повседневной жизни. Истрия Андре Акури — в новом материале «Ленты.ру» из цикла об известных фотомоделях и манекенщицах прошлого.

Фото: @nonnina007 @nonnina007

«Возмутительница спокойствия»

Видео дня

Андре Акури появилась на свет в 1941 году в семье ливанского араба и христианки. Она росла в Бейруте. Когда Андре было девять лет, ее отец, состоятельный торговец текстилем и кружевом, ушел от ее матери, хотя в те времена это было совсем не принято — разводы были редкостью даже в мусульманских семьях. По местным законам, ребенок остался с отцом. Он не был готов взять на себя ежедневные хлопоты о дочери и отправил ее в пансион-интернат.

Я была настоящей возмутительницей спокойствия. Меня совершенно не заботили школьные оценки. Я желала принимать все решения самостоятельно и ненавидела, когда мне диктовали, что делать

Андре вспоминает, что очень любила свою мать Виолетту, и считает, что женственность и красоту унаследовала именно от нее. Она выбрала карьеру манекенщицы не в последнюю очередь потому, что хотела показать всему миру, как она похожа на мать, с которой ее разлучили ребенком.

Окончив школу, Андре, дочь богатого коммерсанта, не задумывалась о том, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Красивую девушку приглашали сниматься в кино — Акури до сих пор сожалеет, что под давлением родственников отказалась от приглашения Огюста де Бретона, автора детективного романа Rififi и сценариста одноименного фильма, принять участие в съемках.

Андре много путешествовала и развлекалась, а в 1960 году вышла замуж за иностранца — итальянского дипломата Итало Ливадиотти, христианина. Деньги семьи давали Андре возможность одеваться у лучших дизайнеров Европы и проводить время в дорогих клубах и ресторанах.

Лучший подарок отца

В одном из таких фешенебельных ресторанов в Швейцарии и началась подиумная карьера Андре Акури. В 1962 году восточная красавица невероятного для середины прошлого века модельного роста 178 сантиметров, с копной темных волос и огромными миндалевидными глазами сидела за столиком со своей родственницей, когда ее судьба сделала крутой поворот.

«Я отлично помню, что на мне был костюм Chanel, — позже вспоминала она. — Ко мне подошел один известный дизайнер и попросил поучаствовать в дефиле его коллекции».

Андре честно призналась, что никогда не ходила по подиуму и не снималась для журналов, но дизайнера это не остановило.

@nonnina007

Как водится, перед своим первым выходом на показ молодая манекенщица испытывала трепет, однако все прошло великолепно: публика приняла ее на ура. За первым показом последовал второй, третий, четвертый… Андре стала одной из частых участниц дефиле Chanel: великая Мадемуазель отдавала должное красоте и грации молодой ливанки.

Итало Ливадиотти был в восторге от успехов жены на подиуме и всячески ее поддерживал. А вот отец молодой женщины впал в ярость: его консерватизм не мирился с подобными вольностями

Ливанец два года не общался с дочерью, и она очень страдала. Несмотря на то что именно отец разлучил Андре с матерью и отправил ее в интернат, девочка была к нему привязана. Но в какой-то момент он стал тайно бывать на дефиле, в которых участвовала Андре, а после одного из показов, проходившего в Сен-Тропе, не смог сдержать родительской гордости и признался, что видел ее на подиуме. «Я до сих пор считаю, что это было лучшим подарком отца», — признавалась позже Андре Акури.

«Я словно летала»

Помимо Chanel, услугами первой в мире арабской модели международного уровня пользовались и другие модные дома класса люкс: Dior, Yves Saint Laurent, Ted Lapidus, Nina Ricci и многие другие. Акури много снималась для глянцевых журналов. Особенной популярностью ливанка пользовалась в доме Nina Ricci. К тому времени Нина Риччи уже отошла от дел, дизайнером дома в начале 1960-х стал Жерар Пипар, которому полюбились красота и грация арабской модели. Она стала ведущей манекенщицей Nina Ricci на семь лет, настоящей музой Дома.

На подиуме я была похожа на бабочку. Я словно летала

Кроме «живых» показов, она снималась и для рекламных роликов у ливанского режиссера Сильвио Табета и оператора Родрика Дахда. Именно Табет дал ей подиумный псевдоним Калин (Câline), под которым она выступала на показах и участвовала в рекламных и журнальных съемках.

Брюнетка с роскошными темными волосами вызывала настоящий восторг и у модельеров, и у зрителей, и у стилистов модных журналов. Ее харизма и яркая внешность ценились настолько, что она продолжала выходить на подиум до 35 лет — очень серьезный возраст для манекенщицы в те времена. Ее называли иконой ливанского Золотого века — 1960-х годов.

«Это было десятилетие великолепия и процветания, ливанская мода стремительно развивалась, — вспоминала позже Акури. — В те годы я много путешествовала по миру, но, возвращаясь домой в Ливан, я каждый раз говорила себе, что у нас нет поводов завидовать Западу. Не знаю, вернется ли эта эпоха когда-нибудь».

«Нас называли Калин и Калинетт»

Закончив подиумную карьеру, Акури занялась преподаванием и открыла в Бейруте школу моделей. В арабской стране это было не самой популярной идеей, несмотря на весь тогдашний демократизм ливанских властей, но Андре с детства привыкла сама принимать решения и воплощать их в жизнь.

@nonnina007

Одной из учениц этой школы стала 14-летняя Джорджина Ризк, дочь араба-христианина и итальянки. В 1970 году благодаря наставничеству Андре Акури Ризк завоевала титул «Мисс Ливан», а годом позже — титул «Мисс Вселенная», став первой девушкой с Ближнего Востока, победившей в конкурсе красоты. Джорджина Ризк не раз признавалась, что своим успехом во многом обязана опыту и таланту Андре Акури.

Андре к тому времени уже была не только признанной в мире моделью и светской львицей, но и счастливой матерью: в первом браке она родила дочь Паолу. «Дочь — прекраснейший дар моей жизни, — говорит Андре. — Она и ее достижения вызывают во мне искреннюю гордость. Мы очень близки». Паола приходила на показы матери до самого конца модельной карьеры Андре.

Нас называли Калин и Калинетт

Брак Андре с отцом Паолы распался. Вскоре после того, как она вышла за своего второго мужа Бруно, Андре завершила карьеру: врачи нашли у нее онкологическое заболевание. Ей пришлось пережить немало тревог и мучительных медицинских процедур. К счастью, недуг отступил, но Акури поджидало другое несчастье: в конце 1991 года умер Бруно, ему было всего 49 лет.

«Современные модели слишком худые»

Несмотря на удары судьбы, Андре Акури всегда сохраняла оптимизм. «Я решила жить одним днем и сохранять позитивный настрой», — говорит она. Это позволило ей сохранить здоровье и бодрость по сей день. Она любит красивую одежду, обувь, сумки, носит броские бусы, браслеты и серьги, обожает итальянскую кухню и не отказывает себе в кусочке пиццы или салате с бурратой.

80-летняя модель сейчас живет в Риме и активно обновляет свой Instagram. Там есть фотосессии из модных журналов ее молодости, кадры дефиле Chanel с участием легендарной Калин и любительские фото из путешествия в Центральную Америку, которое они с Бруно совершили больше 30 лет назад.

Рядом — фото, где пожилая, но по-прежнему элегантная Андре гуляет со своими собаками, сидит с друзьями за столиком пиццерии или что-то стряпает на небольшой чистенькой кухне. Chanel по-прежнему ее любимый бренд: на фото и видео в социальной сети она появляется в жакетах и с сумочками этого модного дома. Кроме того, ей нравятся винтажные вещи Dior и Yves Saint Laurent (Андре по-прежнему поклонница стиля 1960-х) и современные коллекции Armani.

В одном из постов Акури поздравляет с днем рождения своего внука Карима: красивому брюнету с черными бровями и длинными вьющимися волосами в марте 2021-го исполнился 21 год. Есть в Instagram Андре-Калин и фото с Паолой-Калинетт: сейчас это уже зрелая женщина, очень похожая на мать. Паола живет и работает в Лондоне, и Андре часто ездит навестить дочь. Она вообще много путешествует, останавливаясь в лучших отелях и радуя поклонников своего Instagram жизнерадостными фото. У экс-модели чуть больше пяти тысяч фолловеров, но нет никаких сомнений, что после недавней публикации большой статьи об Акури в Vogue Arabia их станет значительно больше.

В интервью Vogue модель сетует, что «современные модели слишком худые». «Они должны ходить элегантной походкой, грациозно поворачиваться, улыбаться сияющей улыбкой», — считает экс-манекенщица. Она все еще в прекрасной форме, что подтверждают ее фото в купальнике, хотя уже давно завершила свою карьеру.