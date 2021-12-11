На что способен активированный уголь

Не каждому известно, что активированный уголь способен решить не только проблемы со здоровьем. О неожиданных, но действенных методах применения активированного угля вне аптечки читайте в материале "Рамблера".

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Средство для красоты волос

Быстро и легко можно избавить волосы от жира и грязи, забивающих поры кожи головы и делающих локоны засаленными, с помощью активированного угля. Несколько таблеток следует растолочь и добавить к шампуню и помыть этой смесью волосы. Все загрязнения кожи головы уголь сумеет поглотить благодаря своей пористой структуре.

Очистка кожи

Косметические маски на основе активированного угля пользуются хорошим спросом. Ведь уголь высасывает из пор весь жир и всю грязь, словно насос. Кожа становится мягкой, чистой и гладкой. При регулярном использовании такой маски перестают появляться сальные пробки (уголь регулирует работу сальных желез), поэтому исчезают прыщи и черные точки.

Избавление от неприятного запаха изо рта