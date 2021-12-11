Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+15° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
39 минут назад

На что способен активированный уголь

Не каждому известно, что активированный уголь способен решить не только проблемы со здоровьем. О неожиданных, но действенных методах применения активированного угля вне аптечки читайте в материале "Рамблера".

На что способен активированный уголь
Фото: DepositphotosDepositphotos

Средство для красоты волос

Быстро и легко можно избавить волосы от жира и грязи, забивающих поры кожи головы и делающих локоны засаленными, с помощью активированного угля. Несколько таблеток следует растолочь и добавить к шампуню и помыть этой смесью волосы. Все загрязнения кожи головы уголь сумеет поглотить благодаря своей пористой структуре.

Очистка кожи

Косметические маски на основе активированного угля пользуются хорошим спросом. Ведь уголь высасывает из пор весь жир и всю грязь, словно насос. Кожа становится мягкой, чистой и гладкой. При регулярном использовании такой маски перестают появляться сальные пробки (уголь регулирует работу сальных желез), поэтому исчезают прыщи и черные точки.

Избавление от неприятного запаха изо рта

Активированный уголь - отличное дезодорирующее средство, а также обладает способностью приводить в порядок кислотно-щелочной баланс, а значит, защищает зубы и десны от бактерий, которые вызывают запах изо рта. Для этого всего лишь надо хорошенько растолочь несколько таблеток активированного угля, нанести его на щетку и почистить зубы. Кстати, регулярная чистка зубов с активированным углем поможет и сделать их немного светлее.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители