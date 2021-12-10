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2 часа назад

Секрет индийских женщин: зачем они заплетают волосы перед сном

Индийские женщины славятся роскошной шевелюрой: волосы у них длинные и блестящие. Неудивительно, что уход за ними уже стал частью культуры. Из поколения в поколение женщины этой страны передавали секреты ухода за волосами, одним из которых стало заплетение волос перед сном. Подробнее — в материале “Рамблера”.

Зачем индийские женщины заплетают волосы перед сном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В индийской культуре считается, что, когда женщины спят с распущенными волосами, они больше подвергаются воздействию негативной энергии. Но помимо этого есть еще несколько неоспоримых плюсов в заплетании косы перед сном. Этот ритуал, если соблюдать его ежедневно, поможет улучшить состояние волос.

Перестают сечься кончики

Регулярное обновление среза — лишь временное решение в борьбе с секущимися кончиками. “Убивают” волосы не только агрессивные химические средства и слишком частое использование фена: когда вы ворочаетесь во сне, волосы трутся о наволочку, что в конечном итоге приводит к их обрыву. Заплетенные волосы в косы уменьшают трение, защищая локоны от повреждений.

Появляется глянцевый блеск

Волосы постоянно нуждаются во влаге. Именно благодаря ее достаточному количеству пряди выглядят блестящими и шелковистыми. Проблема в том, что за ночь волосы обезвоживаются. Помочь удержать влагу поможет заплетение косичек перед сном, поскольку их переплетающаяся структура удерживает влагу в волосах.

Ускоряется рост волос

Когда пряди повреждены, они значительно медленнее растут. Кроме того, они становятся слабыми и ломкими и начинают обламываться посередине. Если заплетать волосы на ночь в косу, они будут меньше травмироваться во время сна и меньше повреждаться, а значит начнут расти активнее. Также вам не придется лишний раз укладывать волосы с утра, если заплетать их перед сном, что, в свою очередь, сделает их сильнее.

Красота,
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