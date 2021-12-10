Красота после 50: кому нужна круговая подтяжка лица

Каждая женщина вправе сама решать, что делать со своим лицом: принимать каждую морщинку или прибегать к современным технологиям омоложения. Ведущий пластический хирург Frau Klinik @dr.tumakovgleb Тумаков Глеб Игоревич рассказывает, кому подойдет круговая подтяжка лица.
Делать или не делать операцию — исключительно ваше решение. Если вы решились, обязательно изучите все противопоказания и прочтите, как проходит процедура.
Омолаживающая операция состоит из комплекса процедур, каждая из которых поддерживает другую. Результаты подтяжки будут незаметны, если оставить без внимания опущенные уголки губ, брыли и складки на шее.
С возрастом на лице отпечатываются последствия стресса, недостатка сна и витаминов, вредные привычки. Добавляются и возрастные изменения: мягкие ткани растягиваются и опускаются, появляются морщины и заломы. Степень этих изменений у всех индивидуальна.
Я прогнозирую результаты операции на консультации: смотрю на пациентку целостно и учитываю, как хирургическое вмешательство повлияет на внешний вид. Моя задача — сделать круговую подтяжку максимально естественно, без стянутости и эффекта маски.
Я работаю не только с поверхностным слоем кожей, но и с зоной SMAS [поверхностной мышечно-апоневротическая системой — прим. ред.]. Я комбинирую круговую подтяжку с платизмопластикой. Это коррекция области шеи, которая разглаживает дряблые участки. Шейно-подбородочный угол становится четче, выравнивается овал лица.
Операцию можно дополнить липосакцией в области нижней челюсти и шеи. Процедура устраняет жировые излишки и делает лицо гладким.
Особое внимание я уделяю расположению и толщине швов. Важно, чтобы рубцы были малозаметны или незаметны совсем. Я делаю плавные разрезы на висках, перед ухом, за ухом и на шее, иногда — в области подбородка. Ткани натягиваются ровно настолько, насколько это возможно для сохранения естественной мимики лица. Учитываются и состояние кожи, и количество жировой ткани, и индивидуальные параметры лица.
Многие женщины сталкиваются со стереотипом, что после 50 лет начинается старость. Общество навязывает представление, будто жизнь движется к закату. Остается только нянчиться с внуками, солить огурцы и стоять в очереди за пенсией на почте.
Если же женщина после 50 лет ухаживает за собой, старается хорошо выглядеть, то ее обвиняют в попытках молодиться. А если решается на омолаживающую пластическую операцию, то ее и могут упрекнуть в нежелании стареть достойно.
Многие мои пациентки сделали круговую подтяжку в зрелом возрасте. Они стали выглядеть моложе на 10-15 лет, почувствовали себя счастливее, увереннее, свободнее.
Пластическая операция помогает привести в соответствие внешность и богатый внутренний мир, остановить признаки старения. На результат операции напрямую влияет опыт и видение пластического хирурга. Поэтому отнеситесь к выбору специалиста с большим вниманием.