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13 декабря

Участница из Индии победила в конкурсе "Мисс Вселенная — 2021"

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная — 2021", который завершился 12 декабря в Израиле, стала кандидатка из Индии — Харнааз Сандху, сообщает телеканал "360". Сандху 21 год, она актриса и модель. На сцене она уже давно — с подросткового возраста, но приехала из маленького индийского города Чандигарх, с севера своей страны. Корону ей передала победительница прошлого года. Теперь девушке из Индии предстоит официальная "работа" Мисс Вселенной — проживание в Нью-Йорке и участие во множестве мероприятий. В социальных сетях комментаторы в основном порадовались за Сандху, но некоторые упрекнули ее в чрезмерной ненатуральности — раскритиковали за наращенные ресницы и волосы.

Участница из Индии победила в конкурсе "Мисс Вселенная — 2021"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Красота,
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