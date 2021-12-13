Участница из Индии победила в конкурсе "Мисс Вселенная — 2021"

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная — 2021", который завершился 12 декабря в Израиле, стала кандидатка из Индии — Харнааз Сандху, сообщает телеканал "360". Сандху 21 год, она актриса и модель. На сцене она уже давно — с подросткового возраста, но приехала из маленького индийского города Чандигарх, с севера своей страны. Корону ей передала победительница прошлого года. Теперь девушке из Индии предстоит официальная "работа" Мисс Вселенной — проживание в Нью-Йорке и участие во множестве мероприятий. В социальных сетях комментаторы в основном порадовались за Сандху, но некоторые упрекнули ее в чрезмерной ненатуральности — раскритиковали за наращенные ресницы и волосы.