Нарисованные фломастером брови прославили блогершу

Ролик стал вирусным и набрал восемь миллионов просмотров и 540,8 тысячи лайков. Пользователи сети порекомендовали блогерше способы смыть краску с лица. «Какой кошмар. Попробуй перекись водорода», «Нанеси на них зубную пасту», «Жидкость для снятья лака может тебе помочь», «Постарайся оттереть краситель спиртом», — писали они.

Ранее в декабре девушка окрасила брови за 588 рублей и осталась с логотипами Nike на лице. На размещенных в сети кадрах Грейс Хейган (Grace Hagan) объяснила, что решила сходить на процедуру в своем родном городе, название которого не указано. «Я попросила до конца смыть краску с лица, но мастер сказала, что уже сделала это. Я вышла из салона и поняла, что не стоило ожидать большего за восемь долларов. Теперь я не могу это смыть — мои брови похожи на логотип Nike», — поделилась она.