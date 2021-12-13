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3 часа назад

Врач назвала причину выпадения волос зимой

Врач-дерматолог и косметолог Наталья Козлова рассказала, почему в холодное время года обильно выпадают волосы. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Врач назвала причину выпадения волос зимой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одной из причин выпадения волос могут быть перенесенные несколько месяцев назад инфекции и стресс.

«Изменение рациона питания и отказ от головных уборов, ведущий к местному сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже головы, также могут привести к разрушению волос, замедлению роста и выпадению», — сказала медик.

Наталья Козлова порекомендовала носить зимой головной убор и укрывать длинные волосы под одеждой, а также использовать в качестве ухода питательные маски. Как отметила врач, особенно важно хорошо высушивать волосы после мытья, так как влажные пряди подвергаются негативному воздействию холода.

На внешний вид волос также плохо влияют сухой воздух, колебания температуры и синтетическая одежда. Дерматолог посоветовала принимать витаминные комплексы в течение двух-трех месяцев, а также использовать сыворотки и лосьоны для кожи головы. Однако назначать подобные средства должен врач по результатам обследования.

Ранее дерматолог объяснил, когда родинка становится опасной.

Красота,Наталья Козлова,
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