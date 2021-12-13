Врач назвала причину выпадения волос зимой

Врач-дерматолог и косметолог Наталья Козлова рассказала, почему в холодное время года обильно выпадают волосы. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Одной из причин выпадения волос могут быть перенесенные несколько месяцев назад инфекции и стресс.

«Изменение рациона питания и отказ от головных уборов, ведущий к местному сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже головы, также могут привести к разрушению волос, замедлению роста и выпадению», — сказала медик.

Наталья Козлова порекомендовала носить зимой головной убор и укрывать длинные волосы под одеждой, а также использовать в качестве ухода питательные маски. Как отметила врач, особенно важно хорошо высушивать волосы после мытья, так как влажные пряди подвергаются негативному воздействию холода.