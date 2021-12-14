Чем опасны жесткие диеты перед праздниками

Для многих женщин, следящих за фигурой, декабрь оборачивается стрессом. “В Новый год с новой фигурой!” - пестрят рекламные баннеры. Если ваша рука уже тянется оплатить очередной марафон похудения, советуем прочитать статью “Рамблера”.

Многие наверняка узнают себя в такой ситуации: до Нового года остается несколько недель, тысячи неотложных дел провоцируют стресс и, как следствие, переедание. Вот уже и праздничный наряд сидит совсем не так, как это было в примерочной. Чтобы решить проблему “пары лишних килограмм”, женщины прибегают к диетам или выбирают самые убойные тренировки.

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“Людям свойственно праздновать что-либо с помощью еды. Пищевое изобилие сотни лет было недостижимой мечтой человечества, и праздники позволяли представить себе это изобилие и пережить его, хотя бы кратковременно,” - пишет на своей странице в “Инстаграм” Светлана Бронникова, кандидат наук, психотерапевт и специалист по интуитивному питанию.

В период праздников мы очевидно меньше двигаемся и больше едим. Не только от скуки или тревоги, но и в приподнятом настроении. И как итог - результат, достигнутый жесткими ограничениями, тает на глазах, как сахарная пудра на рождественском кексе. А в списке целей на будущий год появляется обещание привести себя в форму после праздников.

Диетолог-нутриционист Сьюзан Маккилан предупреждает:

“Такой подход в корне неверен и настраивает на отсутствие каких бы то ни было ограничений. Хотя бы пытаясь держать себя в руках, вы съедите гораздо меньше. А вот мысль о диете после каникул будет заставлять всякий раз наедаться впрок”.

Следуем плану

Чтобы избежать ситуации, когда пищевое поведение вышло из-под контроля, специалисты советуют не нарушать привычный режим питания. Отметьте в календаре все праздничные мероприятия, которые собираетесь посетить. Если планируется застолье вне дома, не переедайте накануне. Но и не отказывайтесь от еды совсем. Так Антонина Стародубова, диетолог, доктор медицинских наук, советует не пропускать завтрак и обед 31 декабря в надежде пополнить запасы энергии за праздничным ужином. Можете переесть.

Прежде чем попробовать какое-то блюдо, прислушайтесь к себе: голодны ли вы? А если вкус не нравится, стоит ли продолжать есть?

Добавляем нагрузку

В праздничные дни мало кому хочется добровольно идти в спортзал или устраивать домашние марафоны тренировок в надежде “отработать” съеденное. Найдите компромисс. Легкая зарядка с утра, прогулка на свежем воздухе в свое удовольствие или поход на каток все равно пойдут на пользу.

Здоровый сон