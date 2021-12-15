Неожиданные причины появления акне

Что нужно знать об угревой сыпи до того, как искать новое средство от прыщиков, рассказывает врач-психотерапевт и автор уникальной системы психосоматической реабилитации человека Артем Толоконин.

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Проблема акне родом из детства. Первые высыпания на коже обычно появляются лет в 13—16, когда идет перестройка организма. В том числе и психики. Подросток, который еще вчера был просто ребенком, боится взрослеть и избегает новых социальных контактов. Его мозг посылает сигнал: надо сделать так, чтобы ко мне не приближались. И наутро прямо на носу появляется огромный прыщик.

Наша кожа — это отражение наших юношеских страхов по поводу внешности: «Как я выгляжу? Что обо мне подумают?». «Обезображивание» лица — своеобразный защитный механизм организма от новых знакомств. Так же работает и другая схема. Когда подросток считает себя некрасивым и непривлекательным, тело всячески это поддерживает и подкидывать новые «доказательства» внешнего «уродства». Если эти подростковые стрессы остаются в памяти взрослого, акне могут появляться и в 35, и в 50 лет.

Высыпания на лице взрослого человека, как правило, говорят о привычке держать социальную дистанцию и вне пандемии коронавируса. Когда доверительные отношения, душевная близость человеком воспринимается как что-то неэтичное, грязное, срабатывают триггеры, запускающие воспалительную реакцию. На лице появляются прыщики, чтобы сделать человека непривлекательным для избегания возможного «загрязнения».