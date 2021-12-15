Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
35 минут назад

Неожиданные причины появления акне

Что нужно знать об угревой сыпи до того, как искать новое средство от прыщиков, рассказывает врач-психотерапевт и автор уникальной системы психосоматической реабилитации человека Артем Толоконин.

Неожиданные причины появления акне
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Проблема акне родом из детства. Первые высыпания на коже обычно появляются лет в 13—16, когда идет перестройка организма. В том числе и психики. Подросток, который еще вчера был просто ребенком, боится взрослеть и избегает новых социальных контактов. Его мозг посылает сигнал: надо сделать так, чтобы ко мне не приближались. И наутро прямо на носу появляется огромный прыщик.

Наша кожа — это отражение наших юношеских страхов по поводу внешности: «Как я выгляжу? Что обо мне подумают?». «Обезображивание» лица — своеобразный защитный механизм организма от новых знакомств. Так же работает и другая схема. Когда подросток считает себя некрасивым и непривлекательным, тело всячески это поддерживает и подкидывать новые «доказательства» внешнего «уродства». Если эти подростковые стрессы остаются в памяти взрослого, акне могут появляться и в 35, и в 50 лет.

Высыпания на лице взрослого человека, как правило, говорят о привычке держать социальную дистанцию и вне пандемии коронавируса. Когда доверительные отношения, душевная близость человеком воспринимается как что-то неэтичное, грязное, срабатывают триггеры, запускающие воспалительную реакцию. На лице появляются прыщики, чтобы сделать человека непривлекательным для избегания возможного «загрязнения».

Чего человек боится, то и получает: угревая сыпь как бы спасает его от возможной угрозы. Но бывает так, что акне поражают не только лицо, но и тело. Прыщики на спине говорят о трудностях во взаимоотношениях с родителями, которые пытаются лезть в вашу жизнь. Эмоциональный груз, который вы не хотите взваливать себе на плечи, проявляется в ярких высыпаниях по всей спине. В таких случаях лечение угревой болезни сугубо косметологическими методами, без психотерапии, часто неэффективно.

Красота,Артем Толоконин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители