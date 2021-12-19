Опасные лайфхаки из Тик-Тока, которые не работают

Тик-Ток – это не только челленджи и танцы под музыку, но и условно полезный контент. К каким лайфхакам, которые предлагают авторы площадки, лучше отнестись с осторожностью? Рассказывает “Рамблер”.
Австралийская модель и звезда реалити-шоу Big Brother 21-летняя Тилли Уитфелд попробовала новый лайфхак из Тик-Тока и едва не лишилась зрения. Судя по следам на коже вокруг глаз, девушка пыталась получить долговременные веснушки, вогнав краску в отверстия, проделанные в домашних условиях обычной иголкой. После опасной процедуры на лице Тилли остались шрамы. Исчезнут ли они – неизвестно. Тилли Уитфилд обратилась к поклонникам и призвала их никогда не пробовать опасные бьюти-хаки из соцсетей.
Между прочим, рисование “веснушек” с помощью хны для мехенди также может привести к аллергической реакции - вплоть до химического ожога.
Еще одна идея, ставшая вирусной в Тик-Токе – наносить солнцезащитный крем на лицо таким образом, чтобы загар оставался только на линиях контуринга (скулах, спинке носа и на лбу). К сожалению, подобное использование средства чревато получением ожогов на участках кожи, недостаточно защищенных от воздействия ультрафиолета. И вместо красивого бронзового лица вы рискуете покрыться болезненными красными пятнами.
Один из пользователей Тик-Тока обрел популярность после того, как опубликовал видео, в котором он наносит крем для эрекции на губы. Эффекта пухлых губ автор ролика достиг, но ему пришлось быстро смыть средство, поскольку на коже вокруг рта появилось неестественное жжение и раздражение. Американские врачи, комментировавшие новость для New York Post, раскритиковали лайфхак. Дело в том, что использование интимной косметики на лице может привести к отеку слизистых, появлению волдырей на коже и даже повышению артериального давления.
В одном по-настоящему странном ролике девушка жалуется на форму своих зубов и предлагает быстрое решение: опилить их с помощью пилки для ногтей. Однако стоматологи предупреждают: такая процедура может легко привести к необратимым повреждениям, высокой чувствительности зубной эмали, более быстрому появлению кариеса и – в худшем случае – к воспалению.
Согласно исследованиям, в плодах картофеля содержится салициловая кислота. Ее часто применяют в качестве одного из основных ингредиентов аптечных препаратов и косметических средств для борьбы с акне. Автор вирусного ролика посоветовала лайфхак: прикладывать на несколько часов сырой картофель к воспалению, чтобы поскорее убрать его. Но не спешите бежать на кухню! Клинический дерматолог, доктор Муниб Шах, объяснил, что эта процедура бессмысленна. Маски из тертого картофеля не лечат акне. В отличие от правильного ухода за кожей, подобранного вместе со специалистом.