Что будет, если мыть голову дважды в месяц

Пользовательница Тик-Тока Хейли (_theredhead) заинтриговала свою 300-тысячную аудиторию необычным методом ухода за волосами. Девушка рассказала, что моет голову водой не чаще пары раз в несколько недель, а в остальное время пользуется сухим шампунем. Его она наносит исключительно перед сном на кожу головы и область за ушами. Последовательницам метода Хейли советует причесываться расческой с длинными редкими зубцами.
Хейли советует, отправляясь в душ, заворачивать волосы в полотенце или надевать пакет из бумаги, чтобы пар и влага не попадали на голову. В дни, когда предстоит обычное мытье - использовать скрабы и маски для глубокого очищения кожи. Девушка убеждает свою аудиторию, что такой специфичный уход помог ей отрастить шикарные длинные волосы. “Рамблер” попросил прокомментировать метод блогерши Копытину Виталию Вячеславовну, врача-трихолога с 12-летним стажем, действующего члена Ассоциации трихологов, Союза трихологов, Русского общества исследования волос, Общества исследования волос Восточной Европы и Азии, автора многих научных публикаций в СМИ.
“Я категорически не согласна с таким подходом, потому что при ряде состояний, связанных с уменьшением плотности волос, зудом, перхотью, жирной кожей головы, необходимо очищать кожу головы. Если не проводить регулярное очищение, формируется мощное воспаление, увеличивается выпадение волос. Также могут появиться такие симптомы, как болезненность кожи головы, чувствительность. Если кожа склонна к жирному типу и человек не производит регулярное очищение, могут появиться перхоть и себорейные корочки. Поэтому в своей практике я вижу, что правильное очищение способствует и росту волос, и хорошему состоянию волоса и кожи головы”.