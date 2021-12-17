Что будет, если мыть голову дважды в месяц

“Я категорически не согласна с таким подходом, потому что при ряде состояний, связанных с уменьшением плотности волос, зудом, перхотью, жирной кожей головы, необходимо очищать кожу головы. Если не проводить регулярное очищение, формируется мощное воспаление, увеличивается выпадение волос. Также могут появиться такие симптомы, как болезненность кожи головы, чувствительность. Если кожа склонна к жирному типу и человек не производит регулярное очищение, могут появиться перхоть и себорейные корочки. Поэтому в своей практике я вижу, что правильное очищение способствует и росту волос, и хорошему состоянию волоса и кожи головы”.