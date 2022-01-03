Какие косметические средства вам не помогут

Места на полочке в ванной практически нет, а отражение в зеркале все еще не радует. Предлагаем провести ревизию косметики, чтобы избавиться от ненужного и освободить место для тех средств, которые будут работать. "Рамблер" составил чек-лист косметических средств с сомнительной эффективностью.

1. Крем для кожи вокруг глаз

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Темные круги под глазами чаще всего появляются из-за недосыпа и усталости, потому в первую очередь стоит наладить режим труда и отдыха. А с отечностью лучше справится массаж и любой охлаждающий компресс, будь то страшно популярные патчи или предварительно охлажденная ложка. Также под глазами могут появляться отеки в результате нарушений эндокринной системы или грыжи нижнего века, в этих случаях за решением проблемы нужно обращаться к врачу.

2. Средства, сужающие поры

Размер пор определяется генетически, поэтому производители средств для их сужения немного лукавят. А вот уделить пристальное внимание очищению кожи действительно стоит. Забитые поры выглядят шире, чем есть на самом деле, а своевременное очищение сделает их визуально уже и выровняет цвет лица.

3. Кремы с коллагеном

Молекула коллагена слишком крупная и не может проникнуть в дерму, поэтому чудес от косметических средств с коллагеном ждать не стоит. Такие кремы могут увлажнять кожу, создавая на ее поверхности пленку, препятствующую испарению влаги. Но, например, глицерин, который часто входит в состав увлажняющих кремов, с такой задачей справляется лучше. Повлиять на выработку собственного коллагена в клетках можно, если воздействовать на организм комплексно: обеспечить достаточное поступление белка с пищей, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.

4. Средства, устраняющие сосудистые звездочки

Сосудистые звездочки начинают появляться на коже с возрастом или от чрезмерного воздействия солнечных лучей. Но иногда их появление связано с заболеваниями печени, а также розацеа или волчанкой. В случае сомнений всегда стоит проконсультироваться с врачом. Если серьезных проблем нет, то сосудистые звездочки гораздо быстрее можно удалить лазером, чем ждать, когда же подействует крем, и так и не дождаться.

5. Минеральная косметика