Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-2° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Названа мешающая отрастить волосы ошибка при мытье головы

Блогерша назвала самые распространенные ошибки при уходе за волосами, которые негативно влияют на их рост, и прославилась в сети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Названа мешающая отрастить волосы ошибка при мытье головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Тейлор Роуз (Taylor Rose) в последнем посте рассказала, что слишком частое мытье головы с шампунем замедляет естественный рост прядей. По ее словам, необходимо отказаться от ежедневного очищения прикорневой зоны и вместо этого спать в шапочке из шелка или атласа, чтобы избежать чрезмерного загрязнения.

«Постоянное мытье головы с шампунем не дает вашим волосам отрастать! И не делайте укладки с помощью горячих температур чаще, чем раз в неделю, иначе длина вашей прически останется неизменной», — пояснила инфлюэнсер и добавила, что использует шампунь с добавлением розмаринового масла во время очищения кожи головы всего раз в неделю.

Помимо этого, женщина порекомендовала промывать волосы теплой водой, а шампунь наносить только на корни, а не на всю длину. Вдобавок эксперт посоветовала приобрести специальный пластиковый скребок, чтобы делать массаж головы, который стимулирует рост новых волос.

«Мойте голову шампунем два раза и используйте при этом всего каплю средства размером с монетой в 25 центов. Кондиционер лучше наносить в самом конце, чтобы облегчить последующее расчесывание волос», — заключила она.

В общей сложности видео Роуз набрали более пяти миллионов лайков, чем прославили ее в социальной сети.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители