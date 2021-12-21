Основатель MDK возглавил блогерское агентство

Основатель и владелец MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе занял должность исполнительного директора блогерского агентства INVITE. О том, что предприниматель возглавил агентство, стало известно «Ленте.ру».

Отмечается, что на новой должности Панчвидзе планирует сделать работу INVITE максимально прозрачной для блогеров и клиентов, чтобы вывести индустрию influence-маркетинга в России на новый уровень. Предприниматель собирается развивать на базе компании полноценный агентский и консьерж-сервис для блогеров и артистов.

До этого Панчвидзе был одним из акционеров агентства.

Агентство INVITE занимается разработкой стратегий, креативом, продакшеном и продвижением артистов и блогеров, а также организацией мероприятий. Помимо этого, компания является финансовым и консьерж-сервисом для блогеров. У агентства есть свою продюсерский центр, музыкальный лейбл INVITE MUSIC и лицензионное агентство INVITE Licensing.