5 фактов о сухом шампуне: зачем он нужен и как им пользоваться

Сухой шампунь – один из главных бьюти-королей последних 10 лет. И если первые продукты на рынке имели кучу недочетов в виде слишком сильной отдушки, неудобного распылителя и белого налета, то сейчас сухой шампунь только что кофе тебе не варит.
Как водится, обилие средств на рынке все усложнило, поэтому мы систематизируем информацию в твоей голове.
Что не мешает ему обеспечивать прикорневой объем за счет порошка из рисового или кукурузного крахмала. Но все же первостепенная задача сухого шампуня – очищение кожи головы, которое достигается за счет поглощения сухим продуктом кожного жира, а не укладка. Поэтому злоупотреблять им не стоит, для создания объема или растрепанных волн есть пудра для волос.
Формулы сухих шампуней уже давно оптимизированы настолько, что не оставляют белого налета, не подсушивают кожу головы, а некоторые, напротив, даже обогащены полезными ингредиентами. Но все же порошок, абсорбирующий себум, невозможно полностью удалить расческой, а иногда и шампунем. Поэтому имей в виду, если любишь использовать сухой шампунь – добавляй в уход скрабы или пилинги для кожи головы.
Увы, но загрязнение головы не ограничивается себумом. Городской воздух, пыль, давно не стиранная шапка или пот сделают свое дело и испачкают твои волосы по всей длине. С этими врагами чистоты сухому шампуню справиться не под силу.
Миф про светлые волосы родился как раз в то время, когда шампуни и в самом деле грешили белым налетом, который было трудно вычесать. Сейчас дело обстоит иначе, но, если все-таки переживаешь, просто чуть дальше отводи руку со спреем во время нанесения продукта либо выбирай шампуни для темных волос с соответствующей пометкой.
Перхоть – это отдельный синдром кожи, и сухой шампунь не имеет к нему никакого отношения. Заблуждение появилось по причине того, что люди, плохо очищающие голову после применения сухого средства (смотри пункт 2), принимают крахмал или тальк за омертвевшие частицы кожи и грешат на шампунь.
Лучшие сухие шампуни для волос
Menthe Aquatique, Klorane, 732 р. Death Valley, R+Co, 3010 р. Dry Shampoo + Conditioner, Dove, 420 р. Sham-punk in Case of an Unheard Alarm Clock, 7Days, 426 р. Refresh It, Londa Professional, 855 р. Fresh It Up, Got2be, 250 р.