Шокирующие мифы и правда о пластике живота

Плоский подтянутый живот без изъянов — мечта многих женщин. Но даже самые изнурительные тренировки и строгие диеты далеко не всегда могут дать нужный результат. Получить идеальные контуры поможет абдоминопластика — операция по коррекции зоны живота. Но вокруг нее ходит много легенд и страшилок, которые отпугивают пациенток. «Рамблер» поговорил с пластическим хирургом, косметологом и бьюти-экспертом Надеждой Петраш @dr.nadezhda_petrash, чтобы разрушить мифы о процедуре, в которые до сих пор верят.

Фото: Кадр из фильма "Красотка на всю голову" Кадр из фильма "Красотка на всю голову"

Миф 1. Абдоминопластика помогает похудеть

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Нет, это не так. «Пластика живота не поможет сбросить лишние 10-15 кг, этого не сделает даже липосакция. Абдоминопластика позволяет скорректировать несовершенства области живота, возникшие после беременности или набора и резкого сброса веса. Можно убрать излишки кожи, жировые отложения, переместить пупок, сформировать красивые линии в области живота, но не похудеть. Кроме того, высокий индекс массы тела и выраженное ожирение являются противопоказаниями ко многим пластическим операциям, так как повышают риски осложнений и замедляют процесс реабилитации. Пациенту с лишним весом сначала рекомендуется похудеть до нормального ИМТ (индекс массы тела), а затем уже планировать операцию», — прокомментировала миф эксперт.

Миф 2. Абдоминопластика нужна всем женщинам после родов

Нет. «Многие прекрасно обходятся без пластики, восстанавливая фигуру здоровым питанием и тренировками. Некоторые женщины после беременности сталкиваются с диастазом — расхождением прямых мышц живота. Эту проблему необходимо устранить хирургически, чтобы избежать проблем со здоровьем, в частности, развития грыж в области живота. Такая операция является медицинской, а не эстетической. Но нередко женщины принимают решение провести сразу и ушивание мышц, и коррекцию внешнего вида живота. Тогда уже применяются методики пластической хирургии», — рассказала Надежда Петраш.

Миф 3. Абдоминопластика — сложная операция, с длинным восстановлением и высоким риском осложнений

Да, но все не так страшно. «Полноценная абдоминопластика — действительно достаточно сложная и объемная операция, но она позволяет максимально убрать все эстетические проблемы в области живота: избыток кожи и жировой ткани, диастаз, растяжки и рубцы. Среди распространенных осложнений после операции: отеки и скопление лимфатической жидкости в области живота, формирование заметных рубцов и пигментации, снижение чувствительности в этой зоне. Но если операция выполнена профессионально, пациент четко соблюдает правила реабилитационного периода, следит за своим здоровьем, весом и ведет здоровый образ жизни, то риск возникновения осложнений минимален. Серьезным аргументом в пользу абдоминопластики также является то, что результат сохраняется на всю жизнь, если пациент не набирает значительный лишний вес.

Кроме того, не всегда требуется полноценная операция, многие проблемы можно решить с помощью менее травматичных методик. Есть техника миниабдоминопластики, она позволяет убрать небольшое количество кожи и жировой ткани и скорректировать зону живота без перемещения пупка. Еще менее травматична эндоскопическая абдоминопластика, она позволяет через небольшие надрезы в верхней части лобка ушить диастаз и сделать подтяжку мышц живота. После таких операций остаются небольшие рубцы, восстановление проходит достаточно легко и быстро», — успокоила пластический хирург.

Кадр из фильма "Отпетые мошенницы"

Миф 4. После абдоминопластики нельзя рожать и нужно соблюдать строгий режим питания

Нет, это не правда. «Абдоминопластика не затрагивает внутренние органы и никак не влияет на возможность зачать, выносить и родить ребенка. Это страшилка из Интернета, такая же, как то, что после увеличения груди нельзя кормить ребенка. Такие заблуждения связаны с устаревшими представлениями о пластике, сложившимися во времена, когда эта сфера только развивалась. После абдоминопластики, как и после любой другой операции, рекомендовано вести здоровый образ жизни — следить за питанием, в меру заниматься спортом, исключить вредные привычки (категорически противопоказано курение) и в целом быть внимательным к своему организму», — развенчала миф специалист.

Миф 5. Абдоминопластика — единственный способ сделать красивый живот

Нет, есть множество других методик которые позволяют скорректировать зону живота. «Небольшие локальные проблемы в этой области можно решить малоинвазивными техниками, без операции. Для удаления небольших объемов жировых отложений отлично подходит липосакция. Она позволяет убрать излишки подкожно-жировой клетчатки с минимальным повреждение кожи и быстрым восстановлением без сильных побочных эффектов. Через специальные иглы канюли под действием вакуума аппарат откачивает жир, создавая ровные, идеальные контуры. Закрепить результат поможет ношение компрессионного белья в течение месяца, а также курс LPG-массажа. Липосакцию часто сочетают с процедурой липофилинга — введение собственных жировых клеток пациента в те зоны, где нужно создать дополнительные объемы. С помощью липофилинга можно «прорисовать» красивые контуры в верхней части живота и даже «вылепить» желанные кубики» — подытожила Надежда Петраш.